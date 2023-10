El tremendo descargo de Fernanda Iglesias contra su ex marido: "Años de mentiras"

Siguiendo con la historia, este jueves Fernanda publicó un tweet donde hizo una fuerte declaración acerca de su vínculo y el maltrato que padeció. “14 años de mentiras, abuso psicológico, violencia, sometimiento, infidelidad”, enumeró.

Y cerró: “ No sé si soy una víctima o una tarada ”. Rápidamente su publicación se llenó de comentarios, y como no dio nombres, una usuaria le consultó: “¿Lo habías denunciado y después te casaste, de ese señor hablas?". "Si", confirmó la periodista.

Fernanda Iglesias sobre su ex marido

Fernanda Iglesias regresó a LAM y habló del gran dolor que atraviesa

La periodista Fernanda Iglesias volvió a LAM (América) luego de su preocupante ausencia en la última emisión del programa y confesó que está deprimida al dar detalles de su delicada situación personal.

Si bien la misma le contó a PrimiciasYa que su falta fue debido a una descompostura por algún alimento en mal estado, esta noche profundizó: “Yo a las 17 me baño, tengo como una rutina, y a las 18:00 llega Pablo para quedarse con el nene”. En ese sentido explicó que fue su ex marido quien la vio mal y le dijo que era conveniente asistir al programa.

"Yo no quería faltar y él me dijo que tenía que quedarme. Así que le escribió a Sposato, yo también escribí y ahí dejé el celular y no contesté más. Necesitaba un detox del celular también”, relató.

Sin embargo, en ese momento la periodista decidió sincerarse con el panel y soltó: “Se me junto todo, yo volví de España y volví deprimida, estoy deprimida. Estoy medicada, hablé con psiquiatra de vuelta y me va a dar otra cosa más".

"Fue todo muy rápido. Tengo angustia en el pecho, todo el tiempo sensación de '¿Qué me pasó? ¿Por qué me volví de España?'. Mi hijo, que el proyecto que tenía se cayó y cuando volví me separé", continuó.

En ese sentido reflexionó acerca de todo y en conclusión expresó: "Es todo mucho y entonces se ve que colapsé. En algún momento iba a pasar y sucedió ayer. Me sentía mal de todo, todo el cuerpo".