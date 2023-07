Los costosos lentes de sol que le regaló Fede Bal a Ángel de Brito en el after de los premios Martín Fierro 2023

Con los lentes puestos, de Brito contó: "Me dijo: 'los compré en la calle más cara de Zurich. Me lo dijo cinco veces". "Son carísimos esos anteojos, hacelos guita, dáselos a More Rial", ironizó la rubia.

"¿Estos los pagó Carmen (Barbieri) o Fede?", se preguntó el conductor. "Y para mí Carmen, esos deben salir 800 euros, 700 euros", contestó la panelista. "Me dijo el precio, pero no te lo voy a decir", le respondió Ángel.

Según contó el periodista, al after fueron los ex Gran Hermano, incluso algunos que no participaron de la ceremonia, como Alexis 'El Conejo' Quiroga, Thiago Medina y Romina Uhrig. También estuvo Wanda Nara "que se bailó todo" y su marido Mauro Icardi, quien se quedó sentado toda la noche, entre otros invitados.

La noche negra de Yanina Latorre: indignación y tristeza tras el cachetazo de APTRA en los Martín Fierro 2023

Yanina Latorre tuvo una noche negra en la gran fiesta de la televisión, los premios Martín Fierro 2023. La angelita estaba nominada como Mejor panelista junto a Mariel Di Lenarda y Sol Pérez.

La integrante de LAM (América Tv) era favorita para quedarse con la estatuilla. Sin embargo, la rubia se llevó una tremenda desilusión con la decisión de APTRA.

“Esta es la parte fea... tengo que poner cara de pelotuda, como que no me importa. Vienen todos a darme el pésame, no sé qué verga decirles. ¡Perdí! ¡Están todos indignados, me estalla el teléfono! Diego está que se lo llevan los demonios", expresó en un video que subió a su cuenta de Instagram.

"Para mí es una broma de mal gusto", acotó Diego Latorre, que estaba junto a su esposa en los premios Martín Fierro 2023. Ángel de Brito, por su parte, fue tajante: "¡Váyanse a cag... APTRA!".