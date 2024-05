El tremendo error de Thiago Medina al mencionar a una de las gemelas que tuvo con Daniela Celis

“Laia o Aimé”, escribió Thiago en las opciones de la red social para que sus seguidores adivinaran quién era de las dos.

Cabe recordar que a fines de enero de este año, precisamente el día 29 de ese mes, Daniela y Thiago se convirtieron en padres de Laia y Aimé, las gemelas que llenaron de alegría sus vidas.

thiago medina_historia.jpg

Camila, la hermana de Thiago Medina, entró a Cuestión de Peso y contó su dura historia: "Tengo miedo"

El programa Cuestión de Peso (El Trece) regresó a la televisión con una nueva edición conducida por Mario Massaccesi y una de las participantes es Camila Deniz, conocida por ser hermana del ex Gran Hermano, Thiago Medina.

Con 29 años y un peso inicial de 139.1 kg, Camila contó su lucha contra la gordofobia y conmovió a los especialistas con su relato. "Quiero entrar para poder bajar un poco más y poder estar en los ojos de los demás. Salir a la calle y que me dejen de mirar como un monstruo", expresó.

“Hace tres semanas fui a un boliche y cuando pasaba por un costadito un chico me decía Barney. Agarré mis cosas me fui, y fue ahí cuando empecé a decir quiero ayuda, y quiero salir adelante”, reveló la joven.

Camila Cuestión de Peso

Luego contó que su sobrepeso comenzó con la muerte de su madre, que la llevó a comer en exceso por episodios de angustia. "Caí en una depresión", admitió.

“Tengo miedo a ser flaca y ser fea. Yo porque me amo como soy, así, gordita, linda. Me he convertido en una gordita linda porque me acostumbré a mi base, a mi cuerpo. A mi yo. Pero sé que eso es lo que me juega un poquito en contra. Amo a esta Camila pero sé que hay otra para pasar de página y la dejaría, la voy a aceptar", concluyó.