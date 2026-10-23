Rosario Ortega reveló datos precisos de la separación de su hermano Emanuel y Julieta Prandi: "Temas de..."

Qué sabe Rosario Ortega sobre la separación de su hermano Emanuel y Julieta Prandi

Rosario Ortega resaltó además que es lógica la preocupación de Palito y Evangelina Salazar por la situación personal que enfrenta Emanuel por la separación.

"Un padre cuando un hijo no está bien es totalmente natural que se preocupa pero ellos están bien y lo estamos acompañando. Hay que atravesarlo lo mejor posible y listo", resaltó.

El cronista en tanto le marcó que Josefina Lynch dijo que estuvo tres días en el estudio y no uno y que la relación (de Prandi y Emanuel) venía mal de antes, a lo que Rosario Ortega observó de la situación: "Probablemente. Algo así no puede terminar con todo, algo más había, no lo sabemos, son temas de pareja".

Y sobre las versiones acerca de lo que habría sucedido en el estudio de grabación de su hermano, Rosario cuestionó: "Mi hermano es una persona muy seria, no está bueno meterse con el trabajo de las personas, él trabaja muy bien y el estudio está buenísimo por eso se usa tanto para filmar. No tengo ni idea cuál fue el arreglo con esta chica pero está todo bien".