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Rosario Ortega reveló datos precisos de la separación de su hermano Emanuel y Julieta Prandi: "Temas de..."

Rosario Ortega, hermana de Emanuel, habló con el programa Intrusos sobre la reciente y sorpresiva separación del cantante y Julieta Prandi.

23 oct 2026, 15:30
Rosario Ortega reveló datos precisos de la separación de su hermano Emanuel y Julieta Prandi: Temas de...

Rosario Ortega reveló datos precisos de la separación de su hermano Emanuel y Julieta Prandi: "Temas de..."

Rosario Ortega reveló datos precisos de la separación de su hermano Emanuel y Julieta Prandi: Temas de...

Rosario Ortega reveló datos precisos de la separación de su hermano Emanuel y Julieta Prandi: "Temas de..."

Rosario Ortega habló ante las cámaras de Intrusos (América Tv) sobre la separación de su hermano Emanuel Ortega y Julieta Prandi a solo un mes del casamiento por registro civil.

En la entrevista, remarcó que la familia se encuentra acompañando al cantante en las primeras semanas tras la separación y cómo lo notó la última vez que lo vio.

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"Ya lo dijimos todos de muchas maneras que no es nuestro tema ese y lo que tengamos que hablar importante no lo vamos a hacer en una cámara, lo vamos a hacer con mi hermano que es la persona que nos importa. Lo vi el Día de la Madre y de su cumpleaños, que fue el mismo día, y la pasamos muy bien en un asado", indicó Rosario Ortega.

En ese sentido, amplió cómo transita su hermano estos días tras la separación de la modelo: "Como hace todas las familias cuando alguien está bajoneado por algo, estamos ahí para él como él estaría por cualquier hermano. Es fuerte y se va a recuperar, es un mal momento como puede tener cualquiera. Todos pasamos por cosas así, nada más que cuando estás tan expuesto es una lástima".

Qué sabe Rosario Ortega sobre la separación de su hermano Emanuel y Julieta Prandi

Rosario Ortega resaltó además que es lógica la preocupación de Palito y Evangelina Salazar por la situación personal que enfrenta Emanuel por la separación.

"Un padre cuando un hijo no está bien es totalmente natural que se preocupa pero ellos están bien y lo estamos acompañando. Hay que atravesarlo lo mejor posible y listo", resaltó.

El cronista en tanto le marcó que Josefina Lynch dijo que estuvo tres días en el estudio y no uno y que la relación (de Prandi y Emanuel) venía mal de antes, a lo que Rosario Ortega observó de la situación: "Probablemente. Algo así no puede terminar con todo, algo más había, no lo sabemos, son temas de pareja".

Y sobre las versiones acerca de lo que habría sucedido en el estudio de grabación de su hermano, Rosario cuestionó: "Mi hermano es una persona muy seria, no está bueno meterse con el trabajo de las personas, él trabaja muy bien y el estudio está buenísimo por eso se usa tanto para filmar. No tengo ni idea cuál fue el arreglo con esta chica pero está todo bien".

     

 

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