El triste recuerdo de Charlotte Caniggia sobre su infancia en el Bailando 2023: "Mis papás nunca iban"

Ahí, Charlotte recordó un difícil momento de su infancia: "En mi colegio, cuando era chiquitita, iba a los actos escolares y siempre quería ser un árbol o algo que no tuviese que hacer nada, porque era re tímida".

"Y después te soltaste...", acotó el conductor Marcelo Tinelli. "No, soy re tímida, me da mucha vergüenza que me esté mirando la gente", le respondió . "¿Pero cómo..? Me hacés reír mucho, sos muy desenfadada", dijo sorprendido el presentador.

"No, no sé, es por la infancia. Yo iba a los actos y miraba a todos los compañeritos que iban sus papás y los míos nunca iban. Y eso me ponía re mal, y ahí empecé a actuar de cualquier cosa y ahí me metí para adentro. Me cuesta confiar en mí", reveló la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia.

Charlotte Caniggia tomó partido por Cami Homs y fulminó a Tini Stoessel: "No la banco"

Charlotte Caniggia es una de las participantes más picantes del Bailando 2023 (América). Si bien parece que siempre tiene algo para tirarle a sus compañeros, en esta ocasión sorprendió al mostrarse afectada por la salida de Cami Homs del certamen.

La modelo se despidió de la competencia de baile ayer por la noche en una gala muy emotivo y minutos más tarde, en una nota con Intrusos (América), Charlotte reflexionó: “Una lástima, ella estaba haciendo un concurso re lindo. Me parece buena gente la verdad”.

Así las cosas, tomó partido por su compañera en lo que fue su escandalosa separación y disparó: "Y De Paul se la perdió, porque es alta mujer, divina y mejor que Tini. ¿Qué queres que te diga? No la quiero por lo que le hizo a Cami Homs, no la banco”.

Incluso, aseguró que ni siquiera se sentía cómoda escuchando sus canciones y sentenció: “No escucho su música, no me gusta ella. Todo el mundo sabe lo que le hizo a Cami así que no me parece buena mujer”.