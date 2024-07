El verdadero motivo del faltazo de Ricardo Canaletti a Mañanísima, tras su feroz cruce con Facundo Moyano

“Yo me preocupé mucho, lo llamé y me mandó un mensaje”, admitió entonces la capocómica en la cocina del set televisivo y junto al chef del ciclo, Santiago del Azar. Y tras confesar que se asustó mucho, Carmen aseguró: "mañana estará con nosotros".

Carmen Barbieri y Santiago Del Azar - captura Mañanísima.jpg

En el mensaje que el periodista le hizo llegar a la conductora, le explicó que había orinado mucha sangre y estaba con mucho dolor en el costado derecho. "Estoy saliendo de la Trinidad, me van a seguir estudiando porque no salió clara la eco de vejiga y riñón", detalló inmediatamente Canaletti en audio sobre su inesperado problema de salud.

Carmen Barbieri y Ricardo Canaletti .jpg

“Estoy tomando muchísima agua y va limpiando. Mañana a la mañana (por el miércoles) me van a hacer una eco de riñón con contraste y me vuelven a sacar sangre”, le había anunciado el periodista y abogado el martes por la noche en su mensaje a Carmen Barbieri.

Así, al término del envío, este miércoles Carmen le envió un cariñoso mensaje a su compañero de equipo: “Te queremos, Canaletti. Extrañamos esa cara de cabrón. Te quiero cabrón. Volvé, vamos, vamos, todavía lo amo”.

Tremendo cruce entre Carmen Barbieri y Facundo Moyano con Ricardo Canaletti: "Estamos haciendo conventillo"

Este martes Facundo Moyano y Ricardo Canaletti mantuvieron un picante ida y vuelta al aire en Mañanísima, El Trece, donde también intercedió Carmen Barbieri y terminó cuestionando la actitud de su panelista con el invitado al no aceptar sus disculpas.

“Si hay alguna cosa para decir yo por supuesto lo voy a escuchar”, dijo el periodista de policiales al ver al dirigente político cruzar unas palabras por lo bajo con Estefi Berardi mientras él hablaba del caso Loan.

A lo que el dirigente político lanzó picante: “¿Me está apurando a mí como la apuró a Majo (Martino) el otro día?”. Y Ricardo le contestó con tono firme: “Secretos en reunión es de mala educación”.

“Te pido disculpas, fue un comentario que no tenía nada que ver, fue en silencio. No estoy dispuesto a tener ningún tipo de retórica, física, ni nada por el estilo, así que tranquilo”, le dijo Facundo Moyano tratando de bajarle el tono a la discusión.

carmen barbieri ricardo canaletti facundo moyano.jpg

"Se que ha tenido alguna disputa con algún otro personaje de la televisión", agregó recordando los tensos cruces al aire del periodista. Y ahí Canaletti retrucó: "Usted es un sindicalista, perdón un piquetero...".

“No te las acepto”, le contestó Ricardo Canaletti al pedido de disculpas de Moyano, y la conductora intervino: “¿Cómo? ¿Cómo? Te está pidiendo disculpas, no seas tan duro, no me hagas enojar. No seas tan duro, es un hombre educado Facu, no contestes así porque me haces enojar y yo te quiero".

"Qué feo este programa", lanzó molesto el panelista. Y Carmen lo cruzó: "No, es muy lindo. ¿Sabes lo bueno que tiene este programa? Que podemos decir lo que sentimos. Si él te pidió unas disculpas no podes decir no las acepto".

"¿Por qué no puedo?", comentó Ricardo. Y agregó: "Bueno, nos estamos desviando, estamos haciendo conventillo, lo que quiero es hablar de Loan. No de conventillo, esto es un conventillo".