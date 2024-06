Ricardo Canaletti reveló por qué se fue del programa de Carmen en medio de un tremendo escándalo

"Yo no renuncié a nada. No sé de dónde viene eso", aseguró de movida Ricardo Canaletti en diálogo con este portal. "¿Por qué me fui hoy antes? Porque tenía que ir al sexto piso (TN), a la mesa de noticias por el caso Loan, porque había un tema que había que resolver. Y obviamente me fui de Mañanísima cuando ya mi intervención con el tema de la actualidad del día había pasado", explicó asombrado ante las versiones de una posible renuncia suya como consecuencia del ida y vuelta con Martino el día anterior.

En tanto, sobre el choque mediático que mantuvo con su compañera desde Estados Unidos, quien fue a cubrir el comienzo de la Copa América, y los rumores de su molestia al haber pretendido viajar él, una vez más fue más que claro. "¡Mirá si yo voy a ir cubrir la Copa América...! Yo espero que me manden a Roma a hacer una entrevista con el Papa o a reportear a algún tipo de la mafia. Pero algo relacionado con el fútbol, no. En todo caso me lo pago yo", dejó en claro.

Por último, en lo referente a algún tipo de enfrentamiento con su compañera de mesa, el abogado y periodista fue contundente. "Yo no sé si Majo Martino tiene un problema conmigo. Las cosas que le dije cuando estaba allá (en Estados Unidos cubriendo la Copa América) 'que estaba de vacaciones y todo eso', se lo dije en broma. Si es por eso, la verdad no lo sé porque nunca tuve un problema con ella. La verdad es que si alguien interpretó mal alguna cosa, escapa a mí", concluyó firme y aseguró que mañana se lo verá en Mañanísima como todos los días.

Ricardo Canaletti a los gritos e insultos contra un piquetero: "Sáquenlo del aire"

En mayo pasado, Ricardo Canaletti expresó su indignación en Mañanísima, el programa de Carmen Barbieri en El Trece, cuando vio en un móvil al piquetero Eduardo Belliboni.

"Para mí es un virus este señor. Me hace mal al corazón", manifestó el periodista. "A mí me da lástima que alguien le rehúya al debate... si no quiere discutir, que no ofenda", le contestó el dirigente social.

"Su opinión no es considerada. ¿Siempre lo mismo esto? Ponen al aire un tipo que es un virus. Un virus para la sociedad. Y no tiene con qué discutir", añadió Canaletti y remarcó: "¿De qué vive?".

El periodista de policiales empezó a gritar y a mostrarse cada vez más enojado. Incluso, pidió a Carmen Barbieri si podían terminar con la nota. "Estás acostumbrado a no laburar. Sos un juntapulgas que vive de los pobres, andá a laburar. Sáquenlo del aire”, exclamó.

Pese a la situación, la conductora decidió seguir con la entrevista, pero le resultó imposible hacerla porque su compañero continuaba sacado.