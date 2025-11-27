El verdadero motivo que desató la furia de la China Suárez contra Julieta Poggio

Ante la repercusión, Julieta intentó justificarse asegurando que la consigna era capciosa y que su respuesta debía considerarse válida, ya que cumplía con la condición de contener la letra I. ”Va incorrecta amiga, perdón. La respuesta era Tatiana“, cerró Lizardo.

Ese término, “Tatiana”, fue creado por Martín Cirio en sus transmisiones de streaming y se utiliza para referirse a mujeres que buscan hombres comprometidos en relaciones serias.

Embed

¿Qué comentaron Lizardo Ponce y La Tía Sebi para que la China Suárez quedara tan expuesta?

Tras la contundente réplica de la China Suárez a Julieta Poggio —al interpretar que la ex Gran Hermano había minimizado su labor como actriz—, la reacción en el stream de La Casa fue inmediata. Lizardo Ponce y la Tía Sebi, muy cercanos a Julieta, salieron rápidamente a respaldarla y apuntaron sus críticas directamente contra la China.

La situación se originó durante una conversación sobre Hija del Fuego, la ficción en la que Suárez lleva adelante un papel central, con un personaje exigente y de gran despliegue físico. En medio de ese intercambio, Poggio lanzó una pregunta sobre la participación de Suárez, pero su frase —“¿La China actúa?”— quedó ambigua y generó ruido. Lizardo, que interpretó la consulta desde lo técnico, contestó enseguida que sí, sin reparar en cómo podía sonar hacia afuera.

La actriz terminó percibiendo el comentario como un ninguneo, como si se pusiera en duda su carrera. Esa interpretación fue suficiente para encender la polémica: respondió con ironía, dejó en claro su molestia y, de inmediato, los integrantes del stream se alinearon en defensa de su compañera.

"¿Con la cantidad de cosas que se dicen te ofendes por un comentario así? Juli simplemente preguntó si actuabas en la serie, yo interpreté mal y aclaré que actúas desde siempre. Fue solo eso: hablar de la serie, tu trabajo y no de tus quilombos mediáticos", explicó Ponce en su cuenta de X. "Además de mala gente, parece que tenés delirio paranoide y ves ataques y enemigos donde no los hay", introdujo. Y se sumó a la explicación de Lizardo, para defender a Poggio: "Está más claro que el agua que Juli NO preguntó si vos sos actriz, porque eso lo sabemos todos, sino que repreguntó si eras vos la que actuaba en la serie. Pero bueno… enemistarte con mujeres es tu deporte favorito".

X de Lizardo Ponce