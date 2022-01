El video de cómo le quisieron robar el celular a Señorita Bimbo mientras hacía un vivo en la calle

“¡Casi nos roban el celular!”, dijo Quintín y de fondo se escucha a Bimbo gritar: “Obvio, estábamos regalados amigo, perdón. Yo también lo hubiera robado but you can’t (no pudiste)”.

Luego Señorita Bimbo fue muy cuestionada por su palabras que dejaron un tanto desconcertados a los usuarios, ya que de alguna forma justificaban el accionar del delincuente. La humorista reflexionó luego en sus redes: “El vivo que indigna porque no grité ‘¡Que vuelvan los milicos!’ Todo entero para más placer”.

“Perdón por reírme de la vida, es mejor que comentar en portales jaja. Recuerden que cada vez que explicas un chiste muere un hada patagónica. Y no nos robaron así que celebramos. Aceptar que hay otras realidades que rodean nuestros privilegios no es romanización chiks”, agregó.

Nicolás Repetto, caminata en la playa a los 64 después de la tristeza por el robo

Nicolás Repetto disfrutó de su caminata en Punta del Este junto a su perro después del robo que sufrió en la casa que comparte en Uruguay con su esposa, Florencia Raggi.

Recordemos que el último paso de Nicolás Repetto por la pantalla chica fue en Telefe en 2018 en el ciclo El noticiero de la gente.

Desde entonces, Nico sigue abocado el negocio inmobiliario del que vivió durante muchos años por sus impasse en el mundo de la televisión.

Gafas para el sol, short de baño y una figura con mucho trabajo físico que aún conserva a los 64.