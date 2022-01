Mica Lapegüe sobre el tremendo robo en la casa de sus padres: "Seguimos descubriendo cosas que se llevaron"

Al llegar al domicilio, los efectivos entrevistaron a un vecino que refirió que estaba al cuidado de la casa de Lapegüe ya que el periodista se encuentra de vacaciones en el exterior.

Los policías constataron que los ingresos de la vivienda, tanto el portón de rejas como la persiana de una ventana que da al frente, se encontraban forzados, y, luego, corroboraron el faltante de distintos elementos, detallaron las fuentes.

Lapegüe no podía acceder a las cámaras de seguridad de forma remota y pensó que estaba relacionado a los cortes del suministro de luz eléctrica ocurridos en las ultimas horas, cuando en realidad los delincuentes habían sustraído parte del equipo de seguridad.

Sergio Lapegüe

En la causa intervino la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

En diálogo con PrimiciasYa.com, la hija del periodista, Mica, contó cómo vivió ese momento y cuáles con las últimas novedades sobre lo sucedido.

"Yo salía de la función y me entero de la noticia, eso fue un sábado, y el domingo yo tenía que venir hacer función. Estuve hasta último momento ordenando las cosas que habían en casa. La casa estaba dada vuelta. Me vine al teatro y hacer esto me cambia la energía. Es como que por un momento me olvido de toda la realidad", comenzó diciendo.

"Por ahora sabemos la patente del auto, pero no se avanzó en nada más. Y seguimos descubriendo cosas que faltan, como una cámara, otras cadenitas de oro. Nosotros estamos enfocados en agradecer que no estábamos ahí, de no vivir la situación personalmente y la salud sobre todo en estos casos", remarcó la actriz.

"Desde México ellos me trataban de calmar porque al principio me desesperé como a cualquiera que le pueda pasar eso. Es horrible", señaló.

Mica Lapegüe habló del robo en la casa de sus padres

Mica Lapegüe, una de las protagonistas de Somos Nosotros

Cabe destacar que Mica Lapegüe se encuentra haciendo teatro en Paseo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires. Junto Sofía Pachano y Tomás Fonzi protagonizan la obra Somos Nosotros.

"Somos felices haciendo esta obra. Formamos un quipo re lindo y estamos muy contentos con la devolución de la gente. La gente responde re bien, se ríe y se divierte", destacó Mica.

Con dirección de Ariel Del Mastro, bajo textos de Macarena Del Mastro y Marcelo Caballero, Somos Noso­tros es una de las grandes apuestas teatrales de la calle Corrientes para el 2022. Completan el elenco Fede Cyrulnik y Lionel Arostegui.

Somos Nosotros

RS Fotos