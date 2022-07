El video del accidente de Guillermo Coppola: se le cayó un tronco en la cabeza

Las imágenes fueron captadas por las cámaras de seguridad y difundidas en Intrusos (América). Allí se lo ve al empresario caminando por la vereda dirigiéndose a una reunión, cuando una adolescente lo reconoce y le pregunta si se pueden sacar una fotografía.

Según el relato de Marcela Tauro, panelista del ciclo y compañera de Coppola en No está todo dicho por el aire de La 100, “lo primero que él pensó es que la chica le quería robar, que le estaba haciendo el cuento del tío”, relató.

“Ahí nomás sale el encargado del edificio y empieza toda una investigación”, explicó la periodista, mientras las imágenes mostraban un improvisado cónclave en la vía pública entre los protagonistas de la historia: Coppola, la chica, y Miguel y Eduardo, quienes recién habían salido de la portería al escuchar los gritos.

En ese momento, Tauro terminó con el misterio del proyectil: “Era un palo con el que juega un perro del edificio. Del piso quinto, se le cayó el palo y le dio en la cabeza. Lo lastimó, eh”, concluyó Marcela.

Qué opina Guillermo Coppola sobre la serie de Diego Maradona

Guillermo Coppola reaccionó de inmediato ante el estreno de Maradona: Sueño Bendito, la biopic de Amazon Prime sobre la vida de Diego Maradona.

El ex representante y amigo de Diego Maradona, Guillermo Coppola, habló hoy con Guido Zaffora del ciclo Es por ahí de América Tv, horas después de haber sido señalado como el villano de la serie ante el episodio que el astro del fútbol vivió en Uruguay en el año 2000 y que casi le cuesta la vida.

Recordemos que el guion de Maradona: Sueño Bendito, fue avalado por Diego Maradona antes de su fallecimiento, el 25 de noviembre de 2020.

El comienzo de la serie da cuenta del episodio que Diego Maradona vivió en Uruguay cuando estuvo en coma tras consumir 5 gramos de cocaína. El hecho sucedió en una chacra del este uruguayo donde él había sufrido una grave intoxicación por consumir cocaína

En la biopic que produjo Amazon Prime con el aval de Diego Maradona queda en claro que Guillermo Coppola no quiso que a su amigo lo traslade una ambulancia, que durante el traslado paró a cargar nafta y se tomó un café en la estación de servicio siendo que el astro del fútbol casi agonizaba.

En esa etapa de la vida de Diego Maradona, la serie de Amazon eligió a Juan Palomino en el rol de Diego y a Jean Pierre Noher como Guillermo Coppola. "A vos te conviene más el Diego muerto que vivo", lo acusan a Coppola.

"Es Maradona, vos llamás a una ambulancia y esto es un circo de periodistas", argumentó Guillermo Coppola cuando le preguntaron sobre el traslado.

"Limpia todo que si no vamos presos de nuevo. Llamá a Claudia y decile que se descompensó y se sentía mal. Que fue a la guardia", dice Coppola en la serie antes de trasladar a Maradona.

"Es una serie de ficción, como tal hay que tomarla, en la ficción hay asesinos, atorrantes, vagos, terroristas, es la parte que le toca a uno. Pero la historia fue mucho más dramática, realmente de lo que se cuenta, y la ida en la ambulancia, sí, fue ganar tiempo porque si no, no llegábamos tal vez, afortunadamente sí, de haber esperado a la ambulancia no sabíamos el tiempo que hubiésemos tardado, de otra forma cargué nafta en La Barra, efectivamente, Diego después en su primer declaración dijo que yo le salvé la vida, cosa que no es así, la vida se la salvaron los médicos, yo lo que hice fue acelerar el trámite de la llegada, y un detalle: no tomo café. Disfruten de la serie", dijo Coppola sin estar enojado por el tono que se le dio a su personaje.