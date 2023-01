El video del beso que le intentaron dar a Wanda Nara en un boliche

Lo que causó aún más sorpresa es que el hombre en cuestión es alguien conocido en los medios: el productor Luis Cella, que conoce a Wanda como a otras figuras del espectáculo.

Embed

En la imagen se puede ver a Wanda bailando muy cerca de la baranda del boliche, con la música a pleno, cuando el productor, que estaba en misma ronda bailando, se le acerca por demás a la mediática e intenta darle un beso.

Wanda después de esa situación que logra esquivar sigue bailando como si nada e incluso compartió ese momento en video en sus historias de Instagram, dando cuenta que no pasó nada.

Se trató de una de las últimas noches de Wanda en Punta, en el marco de la fiesta Bresh, donde estuvo convocada en varios eventos. La imagen se volvió viral.

luis cella wanda nara.jpg

Tamara Báez se mostró desafiante con Wanda Nara

En las últimas horas, Wanda Nara hizo vivo de Instagram y generó polémica. En medio de las trasmisión, L-Gante se sumó y la botinera criticó a la ex del cantante, Tamara Báez.

La mamá de Jamaica se enteró que la estaban atacando y entró también a la cuenta de la mediática para defenderse. "Sabés lo que te faltaaaaa. Tenían que nombrarme a mi? para qué?", "Que ridículos, están bastante grandes che", "Señora, haga un vivo sin nombrarme, beso", escribió Tamara en los comentarios.

El jueves en Intrusos, América Tv, la ex de L-Gante se mostró desafiante, en un audio que le envió a Guido Záffora. "Entré porque la gente me mencionaba y me decían que me estaban bardeando. ¡No me voy a quedar callada con ellos, ni con nadie!", le dijo la ex del referente de la cumbia 420 al panelista.