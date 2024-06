El video del desgarrador llanto de Camila Lattanzio que generó preocupación entre sus seguidores

Aunque la joven no detalló la causa de su tristeza, en los últimos días vivió una situación complicada luego de que Coti Romero la acusara de robo.

La semana pasada la correntina había expuesto toda la situación y había mostrado las capturas de los chats en los cuales le reclamaba por sus cosas. “Quería hablar con vos de algo que pasó cuando estuvimos en tu casa. Se me perdieron unas cosas, también a mi hermana y a Agus, mi amiga. Eran cosas que estaban en un bolso cerrado. Jamás las saqué de ahí y luego las tenían en fotos con Puma y no me gusta eso”, le había manifestó Coti a Camila.

Y había agregado: “El material va y viene, pero les abrí las puertas de mi casa, lo mismo ustedes y no me gusto la actitud, en realidad me dolió, más que otra cosa. Ya está, pero quería decírtelo porque sé que las cosas las sacaron, sea quien sea, de mi bolso".

Feroz descargo de Camila Lattanzio contra la producción de Gran Hermano: "Me tienen cansada"

Luego de que Romina Uhrig entrara por un tiempo determinado a la casa de Gran Hermano, Camila Lattanzio disparó contra la exdiputada. Ahora, la rubia volvió a manifestarse y apuntó contra la producción del ciclo de Telefe por no cumplir con su parte del contrato que firmó.

A través de su cuenta de la red social X, Lattanzio hizo un feroz descargo: “Digan que quiero cámara, lo que sea. Esperé un año para que la producción se comporte bien conmigo y lo único que hizo fue bajarme un montón de trabajos y no poder seguir como todos lo hicieron”.

También agregó enojada: "Quedé entre los cinco (finalistas) y ni siquiera me dieron el lugar para estar en la noche de los exs". “Me tienen cansada con todo lo que dicen”, sostuvo en otra publicación.

Más adelante, la exparticipante contó que después de haber participado del reality no pudo conseguir trabajo en los medios de comunicación. Ahí, una internauta le dio su opinión y escribió: "Debiste pedir tu carta de liberación, en estos tipos de reality te prometen el oro y el moro y al final no cumplen”.

Lattanzio, entonces, le contestó: “El contrato decía que la empresa te conseguía trabajo y que teníamos un ‘representante’. Hace meses le estoy pidiendo una reunión y no me da bola, me habla solo para pedirme marcas que trabajan con mi hermana”.