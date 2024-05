Coti Romero acusó de robo a Camila Lattanzio y mostró las pruebas

“Quería hablar con vos de algo que pasó cuando estuvimos en tu casa. Se me perdieron unas cosas, también a mi hermana y a Agus, mi amiga. Eran cosas que estaban en un bolso cerrado. Jamás las saqué de ahí y luego las tenían en fotos con Puma y no me gusta eso”, le manifestó Coti a Camila.

Y concluyó: “El material va y viene, pero les abrí las puertas de mi casa, lo mismo ustedes y no me gusto la actitud, en realidad me dolió, más que otra cosa. Ya está, pero quería decírtelo porque sé que las cosas las sacaron, sea quien sea, de mi bolso".

Coti Romero acusa Camila Lattanzio de robo

Por otro lado, Coti aseguró que no quiso llevar esta situación a los medios porque confiaba en que obtendría una repuesta de las hermanas, pero al parecer eso nunca sucedió hasta el pasado 7 de mayo, seis meses después del primer reclamo de la influencer.

“Hola Coti. Ahora que estás más instalada y tranqui después de todo lo que pasó, te quiero dejar tu ropa que tengo hace un montón en mi casa, obviamente no se usó y está guardada desde aquella vez que te dije”, le escribió Lattanzio.

Y demostrando su enojo, concluyó: “Ya me enteré todo lo que hablaste e inventaste de mí y no quiero tener más relación. Porfa mándame la dirección o algún lugar donde te pueda mandar las cosas. Beso”.

Camila Lattanzio a Coti Romero

El nuevo amor del Conejo Quiroga tras la escandalosa separación de Coti Romero: viaje y besos en un boliche

A un año de separarse de Coti Romero en medio de un gran escándalo tras el amor que nació en la casa de Gran Hermano 2022, Alexis Quiroga, el Conejo, encontró nuevamente el amor.

Fue en el ciclo El ejército de LAM por el streaming Bondi donde se dio la información de quien es la joven influencer cordobesa, de nombre Martina, quien conquistó al ex GH hace un tiempo.

"Romance confirmado. El conejo se da lugar para un nuevo amor #LAM", se indicó en la cuenta oficial de X oficial del ciclo que conduce Ángel de Brito por América Tv.

A modo enigmático, Pepe Ochoa dio detalles del nuevo amor del Cone: "Él es cordobés, es el Conejo Quiroga quien se está dando una chance nueva en el amor con Martina Arrascaeta, una influencer también de Córdoba".

Y dio más detalles de la joven nueva novia del Conejo: "Tiene 22 años y el Conejo la conoció cuando fue de gira con la obra de teatro a Córdoba. Están empezando una relación, arrancaron hace un mes y pico y se los vio dos veces a los besos en INK".

La joven a poco de iniciar el romance con el ex de Coti Romero, la cordobesa que cuenta con más de 5 mil seguidores en Instagram, ya viajó a Buenos Aires para estar junto a él y la relación marcha de la mejor manera.