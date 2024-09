El video del encuentro viral entre Marisa Brel y una famosa estrella de Hollywood

Como era de esperarse, en el lugar se encontraba su protagonista Sarah Jessica Parker, quien encarna el papel de la icónica Carrie Bradshaw, y Marisa se animó a saludarla mientras grababa un video para registrar el encuentro.

“Sarah, te amo. Soy de Argentina, te amo mucho”, le dice la periodista. En eso, la actriz se da vuelta desde su silla y con una cálida sonrisa le respondió: "Es un placer conocerte, gracias".

Sin embargo, un gesto que llamó la atención de todos fue cuando la actriz tomó rápidamente su teléfono y se colocó en la oreja como si tuviera un llamado o un mensaje de voz.

"Y agarro la cartera fuerte. DIGAMOS TODO", "¡Eso es un momento épico!", "Aguantá, sólo te está saludando", "Yo hago esa cuando no quiero conversar", "Somos todos cuando no queremos hablar", fueron algunas reacciones.

Marisa Brel víctima de una inesperada estafa al ir al show de Luis Miguel

En medio del furor por la serie de recitales a estadio lleno de Luis Miguel en el Movistar Arena, Marisa Brel vivió un inconveniente impensado al presentarse en la función del martes.

La periodista contó el mal momento que vivió en la puerta del reciento al llegar y descubrir que la habían estafado con un ticket trucho al presentar al código de ingreso.

Indignada por lo ocurrido, Marisa compartió varios videos en sus redes sociales contando detalles del fraude que sufrió al adquirir el ticket de manera virtual desde una plataforma.

"Para que muchas se pongan contentas: ¡la entrada que pagué en primera fila era trucha! Sin palabras", indicó la periodista desde la puerta del lugar.

Y amplió desde el lugar del recital: "Pero la de Luis Miguel me dijeron 'es trucha'. Si ustedes supieran lo que pagué esa entrada... Ok, termina la historia y me desplomo, me pongo a llorar acá".

"¡Qué añito tengo eh! ¿Qué estará pasando con las energías? ¡Me viven estafando! ¿Qué estoy atrayendo que no me doy cuenta? ¡Cuanta inocencia la mía o qué pelot...!", finalizó indignada Marisa, ya que había adquirido uno de los lugares más cercanos al escenario, mostrando la prueba de la entrada comprada.