El video del lamentable estado en que terminó Manu Urcera tras su casamiento con Nicole Neumann

Así lo reveló Rodrigo Lussich desde Socios del espectáculo (El Trece), al contar que fue “Un fin de fiesta con un Urcera muy alto perfil, haciendo un vivo de Instagram en el coche, bastante, bastante copete”.

“Igual, no la voy a usar. Me dedico a manejar, a entrenar. No va la alianza con el deportista. Se la voy a dejar a Nicky”, lanzó picante Urcera mientras mostraba a cámara, en un vivo de Instagram, la alianza ante el fastidio de Nicole a quien se escucha balbucear algo incómoda un “Bue, bue”.

Asimismo, en otro tramo de la transmisión en vivo que se viralizó se escucha exaltado al piloto al ver a sus amigos, mientras la jurados de Los 8 escalones intenta guiarlo para seguir el recorrido hasta que se topan con una maceta que dificultaba el estacionamiento del vehículo en el que viajaban, por lo que no dudaron en bajar a correrla. Sin duda, un final de fiesta de casamiento fuera de lo común.

El millonario acuerdo prenupcial en dólares que habrían firmado Nicole Neumann y Manu Urcera

El miércoles 8 de noviembre, Nicole Neumann y Manu Urcera dieron el sí en Neuquén en una ceremonia íntima con familiares y amigos más cercanos.

La unión entre la modelo y el piloto de carreras fue en la Bodega Malma, ubicada en San Patricio del Chañar, y de a poco se van conociendo las primeras imágenes del romántico momento desde las redes sociales.

En este sentido, en el ciclo Socios del espectáculo, El Trece, contaron el trato que realizó la modelo con el piloto para el caso de que se separen en un futuro.

"Mucha gente nos preguntaba ayer, pero acá, lo que preocupaba o llamaba la atención no era si fue o no la hija (Indiana Cubero), sino si firmó un acuerdo prenupcial Nicole Neumann con Manu Urcera. Esa era la pregunta del millón, por decirlo de alguna manera”, contó Adrián Pallares.

Y Rodrigo Lussich reveló el rumor que hay dando vueltas con la que sería la millonaria cifra acordada por ambos en la previa al casamiento en caso de una separación.

“En realidad, la pregunta para algunos más íntimos es la pregunta de los 10 millones de dólares. Hay quienes hablan de un acuerdo prenupcial por 10 millones de dólares para que después no le exijan ni un dólar más”, indicó el conductor.

A lo que Paula Varela sumó sobre ese supuesto acuerdo prenupcial: “O sea, que si se separan, ese es el dinero que le va a llegar a Nicole Neumann”.