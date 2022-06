El video del momento en que Cande Ruggeri le anuncia a su familia que está embarazada

cande ruggeri captura Nosotros a la mañana.jpg Cande Ruggeri compartió el video del momento en que le anunció a la familia su embarazo.

“Yo le conté a mi familia y a la familia de Nico diciéndoles que nos sacáramos una foto” contó Cande Ruggeri revelando el engaño que utilizaron para contar la buena nueva porque en realidad el celular estaba grabando todo. Y para reflejar lo que estaba describiendo, desde el ciclo de las mañana del Trece mostraron ese video precisamente.

cande ruggeri captura video.jpg Cande Ruggeri y su pareja, Nico Maccari, le contaron a su familia la noticia del embarazo mientras los filmaron para captar su reacciones.

Así, puede escucharse a varios integrantes de la familia contar de manera regresiva para la supuesta fotografía, cuando en realidad al llegar a 1 Cande Ruggeri dispara "Estoy embarazada", captando así la primera reacción de cada uno de sus seres queridos ante semejante noticia. Y mientras se escuchan los gritos de alegría de la mamá de Cande, su papá -el ex futbolista Oscar Ruggeri- fue uno de los últimos en acercarse, ya que según la modelo el cabezón "Tardó en reaccionar".

Cande Ruggeri sigue enojada con su papá por haber filtrado su embarazo: "Era una decisión mía"

El viernes, se conoció la noticia que Cande Ruggeri iba a ser mamá, luego de que su padre, Oscar, lo anunciara al aire. Sucede que la modelo por el momento no quería compartir la noticia, motivo por el cual terminó molesta con el exfutbolista de la Selección.

Así, este lunes, en diálogo con Nosotros a la Mañana (El Trece), Cande contó los detalles de su embarazo y qué le dijo a su papá cuando contó la noticia.

Cande Ruggeri Cande Ruggeri y su papá, el ex futbolista Oscar Ruggeri.

Ante la consulta de que si ella pensaba contar la noticia ese día o terminó haciéndolo por su papá, Cande arrojó: "¿No te diste cuenta todavía? Claramente no lo quería contar. No era una decisión solo mía, era también de mi pareja. Queríamos esperara los tres meses, pero el abuelo se nos adelantó".

"No lo saludé, fue muy gracioso. El viernes se veía que él estaba si lo decía o no lo decía. Dijo 'Voy a ser abuelo', después se arrepiente. Está muy contento, lo sabía hace más de un mes, lo entiendo, pero era una decisión mía", indicó antes de agregar: "No le dije feliz día, tengo un regalo que no se lo di".