El video del tenso momento que vivieron Antonela Roccuzzo y Messi en Miami

Cientos de fanáticos se acercaron a una tienda en Miami donde se encontraba Messi con Antonela y se produjo un verdadero desborde de gente intentando fotografiarse con él.

En las imágenes que circularon en las redes se puede ver como Messi intentaba sacarse algunas fotos con los fans en medio del griterío mientras Antonela apresuraba su paso a los empujones con la gente debido al desborde que se dio y así poder llegar al auto que los esperaba.

La madre de Mateo, Ciro y Thiago siempre se muestra de perfil bajo y muy amable con todos pero esta vez se mostró un tanto molesta por la marea de gente que se abalanzó sobre ellos.

El amor mundial por la familia Messi hizo que los fans se agolparan al lado de ambos para poder verlos bien de cerca.

La escena de preocupación duró apenas unos segundos y finalmente el futbolista y su esposa pudieron llegar sanos y salvos al vehículo.

Cinthia Fernández mostró el video de la emoción de sus hijas al ver el inesperado resultado de la campaña por Messi

Cinthia Fernández inició hace unas horas una curiosa campaña desde las redes sociales para que el mejor futbolista del mundo, Lionel Messi, le cumpla un sueño a sus tres hijas.

La mediática contó que sus hijas Charis, Bella y Francesca son muy fanáticas del capitán de la Selección Argentina y mostró en las redes el regalo que les hizo a las pequeñas: las tres posaron con el buzo color rosa del Inter Miami, club donde juega actualmente el 10.

Al mostrar la foto en Instagram, la panelista comentó que sueña con cumplir el deseo de sus tres hijas, que es que el propio Messi le de un like a la imagen. Hasta incluso mencionó a la pareja del futbolista, Antonela Roccuzzo, para que pueda ayudar en la movida.

“Mientras les sacaba la foto, todas contagiadas de la ola rosa que trajo @leomessi, me dijeron ‘Mamá, mirá si Messi nos ve y nos da un like. Me muero muerta, tiró una. Es mi sueño de toda la vida. Qué flasheas, tiró la última. Y yo dije, por qué no?’”, precisó Cinthia Fernández.

Y agregó también pidiendo viralizar la campaña: “Ustedes qué dicen, ¿le pedimos un like al número 1 del mundo? Yo la invoco a la reina madre Antonela Roccuzzo a ver si le cumplimos el sueño a las trillis. ¿Qué dicen? ¿Lo lograremos? Ayuden compartiendo la historia”.

Finalmente, horas después de iniciar su movida virtual, logró su meta: fue Antonela quien dio like a la publicación en Instagram y después Cinthia les mostró la sorpresa a sus hijas.

"Vamos significa que todos los Messi lo vieron, los amo profundamente", decía Cinthia en el video donde estaba muy feliz por la sorpresa que venía para sus tres hijas.

"Miren a Bella cómo se aguanta, se le llenaron los ojos de lágrimas y está aguantando el llanto. Gracias", expresó la panelista mientras miraba la emoción de sus hijas por el me gusta de la esposa de Messi a la campaña que iniciaron.

