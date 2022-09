El video del tremendo chape entre Virginia Gallardo y Adabel Guerrero en Sex 

Y en la noche del jueves, PrimiciasYa pudo registrar a las dos bombas sensuales cuando salen dándose un apasionado beso en plena función con lencería erótica de transparencias, encajes y correas de cuero.

José María Muscari sobre el éxito de Sex en Buenos Aires: "Nunca pensé que iba a durar tanto"

Sex, viví tu experiencia, se estrenó en junio de 2019, sus formatos fueron cambiando y sus integrantes también pero siempre con el éxito asegurado de la mano de José María Muscari, su creador.

Luego de un verano exitoso en Capital Federal y en Carlos Paz, el elenco cuenta con nuevas y talentosas figuras. El espectáculo se presenta en Gorriti Art Center donde agotan las localidades de jueves a domingos.

Muscari habló sobre el éxito de "SEX, Viví tu experiencia": “Siempre hago obras de teatro esperando lo mejor y pensando lo que a mi me gustaría ver. El espectáculo tenía muchas figuras, pero nunca pensé que iba a durar tanto ya que imaginé que ellos a lo largo del tiempo iban a tener otros compromisos, pero la llegada constante de figuras hace que el show siga vivo. Me encanta lo que sucede con SEX, es una marca y eso no suele pasar en el teatro. Soy muy feliz con todo lo que vivimos desde su creación, 2022 será un gran año y también vendrá una gira nacional e internacional”, remarcó Muscari.

La edición de este 2022 es renovada, recargada y la pueden disfrutar solo mayores de 18 años.