El video de la feroz pelea nunca antes vista entre Nequi Galotti y Nancy Pazos

Nancy Pazos tampoco tuvo muy buen vínculo con sus compañeras. Aunque, sin dudas, uno de los enfrentamientos más duros lo tuvo con Nequi Galotti, en los inicios de LAM, en El Trece.

En la cuenta de Twitter del programa de espectáculos (@elejercitodelam) compartieron un material inédito, de un corte del ciclo, donde se ve una discusión muy fuerte entre la modelo y la periodista.

Nequi estaba furiosa con Nancy Pazos porque la mencionó en un duro tuit. "Venís sin leer lo que vamos a tratar. ¡Sos destructiva! ¡Sos una maltratadora! ¡Sos una mala persona!", le recrimina en el video.

Nancy Pazos habló de la interna con Analía Franchín y reveló el sorprendente gesto que tuvo con ella: "No la careteo"

Fernanda Iglesias comentó en el ciclo LAM, América Tv, que las panelistas de A la Barbarossa, Analía Franchín y Nancy Pazos llegaban tarde al programa.

En este sentido, la panelista leyó, en el ciclo conducido por Ángel de Brito, un mensaje que le mandó la propia Nancy Pazos: "Yo llego última porque siempre hice radio hasta las 9. Y los que cambiaron el horario son ellos. Antes tenía un hueco de dos horas y media. Analía viene desde su casa. Llega tarde porque no quieren que la maquillen en el canal. Y la maquilla y peina una mamá del colegio en su propia casa".

"¿Una mamá del colegio?", preguntó De Brito. "Bueno, será maquilladora y peinadora", propuso Matilda Blanco. "La peina Gaby, nuestra peluquera. Es una mitómana", dijo Yanina Latorre sobre Pazos.

Y allí Iglesias completó: "Siente que la tiene larga (por Franchín), porque su marido pone en Telefe más plata en publicidad que la que ella se lleva por mes".

Ahí, Ángel de Brito reveló por qué ellas se llevan mal: "Se aman desde LAM. Ahí empezó todo el odio. Cuando estaban juntas acá. Porque un día Analía le tiró que andaba con (Carlos) Menem a Nancy. Medio que se pudrió. Y Nancy le contestó, después ahí se armó todo".

Franchín, por su parte, le respondió a Iglesias y Pazos en una nota con el cronista Alejandro Castelo. "Qué loco, porque vi todas las tandas y no está la empresa de mi marido. Hay gente obsesionada. ¿Tanto tiempo tienen de ver a qué hora llego, no llego, a qué hora voy, a qué hora vengo, por lo menos si falto, aviso", respondió segura.

En este contexto, PrimiciasYa se contactó con Nancy Pazos quien se mostró sorprendida por el mensaje que leyó Fernanda Iglesias al aire: "Primera noticia que tengo. No veo LAM", indicó.

Y aclaró al respecto de la polémica por la hora de la llegada al estudio: "Yo no hablé con Fer. Yo sólo le recordé el porqué yo llego sobre la hora, y es que conduzco la mañana de Mega y tengo que llegar al estudio estacionar maquillarme peinarme y no me dan los tiempos. Cualquier cosa que se interponga o un semáforo de más ya llego demasiado sobre la hora".

"Cuando Telefe me contrató el horario era que las 11.30. Después cambiaron la conductora y el horario. Llegó Georgina y eso pasó. Lo arreglé con el canal", continuó la periodista.

Y en cuanto a su relación laboral diaria con Analía Franchín, Nancy Pazos dejó en claro: "Nos llevamos bien. Somos distintas y pensamos distinto. Pero hace rato que las discusiones son las que ustedes ven".

"Yo la invité a mi cumple. Y ella no pudo venir porque tenía el cumple de un amigo. Pero no la habría invitado si estuviera todo mal. Porque no es mi estilo", reveló sobre el gesto que tuvo con su compañera para su festejo de cumpleaños, que fue a fines de abril.

"Ya somos un clásico de la televisión. Y el programa está en su mejor momento. Con un éxito arrollador. A veces cuatriplicamos a la competencia ¿Que querés que te diga? Y sabes que yo no la careteo. Cuando estoy enojada estoy enojada y se me nota. Pero no es el caso", finalizó la periodista.