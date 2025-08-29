¡Nueva interna en A la Barbarossa! Nancy Pazos volvió a estallar de furia ¿y amenazó con renunciar?

diego brancatelli.png

Asimismo, la también angelita sumó sobre la actitud de Pazos en relación a su reemplazo en el programa de Georgina que "a ella no le gustó que piensen que Brancatelli es un reemplazo natural y sí lo es".

Lo cierto es que Nancy Pazos fue tajante al hablar públicamente sobre su decisión de faltar al programa cuando Barbarossa no está. "Es algo que vengo haciendo hace un año. Fue una charla con el canal, cuando decidieron oficialmente que Robertito sea el reemplazante de Georgina. Tuve una reunión y este año firmé contrato con eso sabido", argumentó la periodista ante la consulta de Los Profesionales de siempre (El Nueve).

"Si viene otra persona, participaría. Yo elijo de quién soy panelista, tengo con qué", agregó firme y aseguró que "no es un tema personal con Robertito, es algo de fondo con el canal". "El canal sabía que si él estaba, yo no iba. Así que Telefe decidió que yo no esté", concluyó filosa en clara referencia a sus diferencias con la emisora.

La tremenda definición de Yanina Latorre sobre el nuevo programa de Nancy Pazos en C5N: "Es el..."

En junio de este año, la conductora de Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre, defenestró a Nancy Pazos por su nuevo programa político y de actualidad, Inteligencia Artificial: "Es es el ZAP de C5N".

"Ella se hace la mega periodista política, se ríe de Noe Antonelli, de Mariana Brey y lo único que se viraliza de ella, de su super programa, es la tobillera y los invitados que bailan o se ponen en pedo. Hasta ahora no vi una idea política, no vi un título", comenzó expresando la rubia de manera filosa.

"Después ella critica a todo el mundo. ¿Es un personaje de la política o es un personaje bizarro? Para mí es el ZAP de C5N. Verlas con esos vestidos, con esos peinados, la piel que le brilla, está como para freír un huevo", continuó picante.

Y se preguntó: "¿Cuál es el logro de hacer este papelón?". "Yo creo que ella intenta jugar con lo bizarro. Asumo que ella entiende que esto la va a hacer viral", opinó el panelista Fede Popgold.

"Pero ella quiere ser viral y bizarra, no quiere ser una periodista seria. Se ríe de todo el mundo y dice que no mira este tipo de programas", aseguró Yanina.

Asimismo, Latorre liquidó el chape entre Pazos y el actor Gerardo Romano, quien estuvo invitado a su último programa. Mientras miraba el video en vivo del beso, la presentadora gritó: "Es un asco, vomitivo".