El video de la furiosa reacción de Gonzalo Valenzuela cuando le preguntaron por su casamiento con Kika Silva

Gonzalo Valenzuela captura.jpg

Sabiendo perfectamente que la pregunta podría incomodar al actor, Candia se atajó de entrada. “Tú estás libre de responder o no, pero te lo voy a preguntar porque sé que hay más periodistas que tienen esta información...", deslizó para consultar sin filtro: "¿Es cierto, Gonzalo Valenzuela, que el día de hoy tu estás casado?”.

“¿Cansado? ¿Se me nota?” intentó desviar el tema Valenzuela con un juego de palabras, pero Candia insistió: “Cansado y casado... Esa pregunta te la van a hacer también mañana y pasado mañana...”.

"Seguramente", respondió escueto Gonzalo a lo que el entrevistador volvió sobre su pregunta: "¿Es cierto o no es cierto?", lo que generó una terminante reacción por parte del actor. Se paró, se sacó el micrófono y le informó entre risas nerviosas: “Lo vamos a dejar aquí, no se pierdan la próxima entrevista”.

Embed

Qué dijo Gonzalo Valenzuela sobre casamiento con Kika Silva

Ante la molesta sorpresa del entrevistador, que quiso saber por qué daba por terminada la charla, Gonzalo Valenzuela una vez más mostró sus pocas pulgas. "Estoy cansado de preguntas que está claro que no te voy a responder", disparó al tiempo que lo increpó preguntándole "¿Qué sabés tú? No sé qué responderte. Tengo la opción de no responderte... Dejémoslo ahí. Nadie lo sabe. Nadie sabrá".

Acto seguido, el actor chileno se sacó el micrófono y ante el asombro del conductor, la pareja de Kika Silva reaccionó picanteándolo. "¿No hemos terminado? Dijiste que era la última....", retrucó el actor. "¿Pero estás casado?", insistió otra vez Pablo Candia.

La reacción de Gonzalo Valenzuela cuando le preguntaron por su casamiento con Kika Silva - Captura Socios del espectáculo.jpg

"¿Vas a continuar? Estoy cansado de preguntas que ya está claro que no te voy a responder y vas a seguir insistiendo. Veo que no has hecho el trabajo de informarte. Tú sabes la respuesta", se plantó Gonzalo ante el periodista que aseguró: "Yo sé la respuesta".