El video de la increíble cocina de Natalia Oreiro que se volvió viral

Al comienzo del video de lo puede ver al niño, fruto de su amor con el cantante Ricardo Mollo, recolectando limones de la planta que tienen en el jardín de la casa para luego utilizarlos en la receta.

Natalia Oreiro utilizó leña para prender el horno y luego pasó a la parte de todos los ingredientes para la cocción.

En las imágenes se ven los platos, vasos, utensilios y frascos que la artista tiene prolijamente acomodados en una estantería colocada en la pared para la cual debe utilizar una escalera para llegar bien arriba.

"Necesito la cocina de Natalia Oreiro", "Amé esa cocina por favor. Es de otro planeta Natalia Oreiro", "Necesito esa cocina", fueron algunos de los comentarios de los usuarios de X que volvieron viral el video, completamente enamorados de esa cocina.

natalia oreiro 1.jpg

Mónica Ayos reveló la importante enseñanza que le dejó Natalia Oreiro en Sos mi vida

Mónica Ayos fue invitada al ciclo Noche al Dente, América Tv, y en la charla con Fer Dente recordó la enseñanza que le compartió Natalia Oreiro cuando compartieron elenco en la ficción Sos mi vida (2006) y que le sirve hasta el día de hoy.

"¿Es verdad que ella te enseñó a comer con palitos japoneses?", le consultó el conductor. Y la actriz contestó: "Sí, con Nati nos hicimos amigotas mientras grabábamos Sos mi vida".

"En uno de los breaks que teníamos, nos fuimos a comer a la vuelta que había un lugar de sushi japonés. Y también con ella tomé sake caliente por primera vez", continuó la actriz.

Y amplió sobre el buen vínculo que generó con la uruguaya en la ficción: "Para la Monita de Sos mi vida (personaje de Oreiro) nos intercambiábamos ropa. Ella tenía ropa de sus personajes y yo le prestaba lo que usaba para las comedias y servía mucho".

"La primera vez le dije: 'no quiero que te enojes pero me parece que la Monita tendría que usar esto...'. '¿Cómo me voy a enojar?', me dijo", recordó sobre aquel tiempo que compartieron trabajo.

"Natalia es súper generosa, humilde, copada, genia... Yo soy cero chupamedias pero laburé con esta tipa y es un diez", cerró Mónica Ayos a puro elogio sobre Natalia Oreiro.