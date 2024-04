El video de la lluvia de insultos de Alex Caniggia por una versión que ayudaría a Furia de Gran Hermano

Embed

"El puto amo en Argentina sólo disfruta en familia de esta juerga... Ni en pedo mira Gran Hermano ni la tevé argentina porque es una ver...", lanzó con su habitual estilo El Emperador en la red social X.

Y luego en un video que acompañó su mensaje dejó en claro: “Gente, a ver si me dejan de hinchar las pelot… con Gran Hermano. ¡Esta, Gran Hermano! Me hinchó las pelot… Gran Hermano y la televisión argentina”.

“¿No entienden que no consumo televisión argentina? Que es una ver..., una bosta, una barateada, una mismísima ver... la televisión argentina. Y Gran Hermano, ¡me chupa las pelot..! ¡Me las chupa!”, exclamó Alex Caniggia a los gritos.

alex caniggia gran hermano.jpg

El polémico comentario de Furia contra Catalina en Gran Hermano: "Todos los días toma..."

En Gran Hermano, Telefe, la participante Juliana Furia Scaglione criticó duramente a su examiga Catalina Gorostidi luego de revelar que se medicaba antes de irse a dormir.

Este inesperado distanciamiento entre las jugadoras sucedió tras el paso de Walter Alfa Santiago por el reality la semana pasada. A partir de ahí, las participantes llegaron al punto de querer eliminarse la una a la otra.

Por eso, ambas comenzaron a contar intimidades que solamente sabían ellas por su cercana relación de amistad. Es así que Furia reveló enfrente de sus compañeros Bautista Mascia y Mauro D'Alessio que Catalina “todos los días toma clonazepam para ir a dormir, ¿cómo quéres que se levante?".

"Ese es el tema, la gente no sabe que tenés que lidiar con gente que se medica, sepanlo, ya me tienen las pelo... llenas. Yo no tomo nada", disparó la tatuada.