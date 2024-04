El polémico comentario de Furia contra Catalina en Gran Hermano: "Todos los días toma..."

Por eso, ambas comenzaron a contar intimidades que solamente sabían ellas por su cercana relación de amistad. Es así que Furia reveló enfrente de sus compañeros Bautista Mascia y Mauro D'Alessio que Catalina “todos los días toma clonazepam para ir a dormir, ¿cómo quéres que se levante?".

"Ese es el tema, la gente no sabe que tenés que lidiar con gente que se medica, sepanlo, ya me tienen las pelo... llenas. Yo no tomo nada", disparó la tatuada.

Se desató una feroz pelea entre Furia y Virginia en Gran Hermano

Este jueves, se desató un duro enfrentamiento Virginia Demo entre Furia en la casa de Gran Hermano. Los chicos tuvieron que ir a la arena para cumplir con una difícil prueba semanal. La misma consistía en deslizarse por una pasarela enjabonada e intentar llenar un recipiente con líquido para lavar la ropa.

En una parte de la prueba, Juliana Scaglione perdió el equilibrio y mostro por interés por lograr el objetivo. Con su actitud terminó perjudicando al resto de sus compañeros. Por esa razón, cuando terminó la actividad, Virginia no se guardó nada.

Ante el planteo, Furia arremetió con todo. "Gritale a otro. Dejame Tranquila. Hice todas las cosas bien. Son unas envidiosas de mierda porque no van a llegar a la final". La respuesta de Virginia estuvo cargada de ironía: "No sabes las ganas que tengo de ser como vos, bolud... me quiero matar que no soy como vos".

Esta no es la primera vez que se genera un cortocircuito entre ellas. Días atrás se cruzaron por la compra semanal. Juliana fue duramente cuestionada por su compañera por gastar en cigarrillos y no pensar en lo indispensable para las comidas de todos.