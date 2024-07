El video más tierno de Chloe la hija de Jesica Cirio y Mirko, el hijo de Marley: "Te amo"

Embed

"Ay no, yo me muero", reaccionó con mucha ternura Jesica. Y le dijo a su hija: “Sos muy dulce Chlo”. A lo que la pequeña contestó: “Porque es mi novio”.

A lo que ella le dijo: “Bueno, no sé si él quiere lo mismo. Mirko, ¿es tu novia?”, le preguntó. A lo que el hijo de Marley coincidió con Chloe. “Nos queremos casar cuando tengamos 8. Va, ya estamos casados”, sentenció Mirko.

“Bue, bue, vamos a dejar el tema acá”, finalizó la esposa de Elías Piccirillo el tierno momento entre Chloe y Mirko.

Jesica Cirio defendió a Elías Piccirillo tras las duras críticas por su cambiante estilo de vida: "No para de..."

Jesica Cirio se casó hace unos días con Elías Piccirillo luego de un año de noviazgo en una ceremonia que tuvo lugar en el exclusivo en el Palacio Duhau de Recoleta.

Lo cierto es que tras la unión, el flamante marido de la modelo y conductora se vio envuelto en un gran escándalo al conocerse críticas sobre su pasado y su actual estilo de vida a puro lujo, que no coincidirían con la situación que tenía años anteriores.

Jésica Cirio dialogó con Luis Ventura en su programa Ventura Show 1030, Radio del Plata, y contestó de manera tajante a las cuestionamientos que recibe su esposo por este tema y se mostró muy segura de la persona que tiene a su lado.

"Levamos una relación de un año. La realidad es que lo conozco muy bien, sé muy bien quién es, sé todo. Se dicen un montón de pelot... pero también estoy acostumbrada a eso. A mi me importa lo que yo vivo para adentro", sentenció la ex de Martín Insaurralde.

Y agregó contundente sobre los rumores que circularon sobre el cambiante estilo de vida de su pareja: "Lo que se pueda decir o no... mucha gente habla sin tener pruebas de nada, solo por hablar, por un mensajito que le llega de uno o de otro. Llegan a decir cosas que son atrocidades, que no son reales".

"Pero no me preocupa porque insisto, sé muy bien quién es, estoy todos los días con él. Lo que construyó, lo inteligente que es, lo que hace, su laburo, su tarjeta... es director de un banco, no para de laburar. Es un pibe que va para adelante", finalizó Jésica Cirio.