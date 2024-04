El video más tierno con la reacción de Francesco al ver la pancita de embarazada de More Rial

Embed

Morena viajó a la provincia de Córdoba donde está instalado su ex pareja Facundo Ambrosioni con el niño para visitarlo y poder pasar un tiempo junto a él.

Atrás quedó la polémica con el periodista Luis Ventura quien fue el primero en dar la noticia del embarazo de la joven en televisión y que generó un gran malestar en ella.

Y también los cruces con su padre por la vivienda. More ahora disfruta de este nuevo embarazo, enamorada, y se aferra en el amor de su primer hijo.

More Rial fue al teatro y mostró por primera vez su pancita de embarazo: las fotos

More Rial fue este fin de semana a ver la obra de Nazarena Vélez y Gladys Florimonte, Dos locas de remate en el teatro Picadilly, y mostró por primera vez su pancita de embarazo.

La hija de Jorge Rial estuvo viendo el espectáculo que se estrenó en la Ciudad de Buenos Aires, y posó para las cámaras de PrimiciasYa y luego con las actrices en el camarín, con la mano en su pancita, en un gesto claro de embarazo que hasta ahora no había manifestado públicamente.

Recordemos que luego de varios rumores que circularon en los últimos días, finalmente Luis Ventura confirmó que More Rial está esperando su primer hijo junto a su novio Matías, a 5 años de que nazca Francesco, fruto de su anterior relación con Facundo Ambrosioni.

More Rial

“Está embarazada, la señora, mi sobrina, Morena Rial. Me animo a decirlo porque en las últimas horas confirmé que también está notificada su familia, razón por la cual es algo consistente y moneda corriente dentro de su realidad que yo quiero que sea llena de felicidad. A mí me pone contento”, contó el periodista en A la tarde, América Tv.

Por otro lado, ante la consulta sobre la identidad del padre del bebé en camino, el periodista fue contundente con su respuesta: “No sé, ni me interesa. ¿Sabés por qué? Porque lo tengo que bendecir igual porque forma parte de su realidad y la voy a acompañar”.

“La verdad que a mí me sorprendió. Hace poco más de un mes, me llamó por teléfono y me dijo ‘Tío, estoy embarazada. Por ahora no lo voy a decir porque quiero estar segura, quiero ver cómo se va desarrollando’”, añadió.

“Hablamos de eso y de Francesco que hoy está cumpliendo un nuevo aniversario de bautismo y hablamos cómo está sorteando las dificultades que va teniendo en la vida como encontrar una vivienda como corresponde. Ahora está en Buenos Aires y se va a Córdoba en las próximas horas”, cerró Ventura.