El video de Ricky Diotto, angustiado, desesperado y llorando por su ex, María Fernanda Callejón: "Estoy viviendo un infierno"

"Hay cosas que tendría que haber quedado privadas para siempre. Hace más de un año que estoy tratando de poner de acuerdo.... no puedo hacerle entender a la otra parte que no se puede ganar 10 y gastar 50, ni acá ni en la China", comienza diciendo el ex de Callejón en el video.

"El único conflicto es la parte económica. No hay manera de hacerle entender eso. No se puede aparentar una vida, que no se puede sostener. Hay cosas para pagar y hay que pagarlas si o si", remarca en la publicación.

"Los audios que ustedes escucharon no son audios de una persona violenta, son audios de una persona que está agotada. Hace un año, estoy viviendo una situación horrible. Me gustaría que filtren todos los audios que nos mandamos desde hace un año, en donde le ruego que nos pongamos de acuerdo, que necesitamos dos lugares bien, uno para mí y otro para ella, para vivir tranquilos, y que hay prioridades que no se están cumpliendo", continúa.

En el video, Diotto se muestra dolido por la acusación de Callejón. "Estoy en una situación horrible. Imagínense si ustedes se encuentra con que la madre de tu hija dice que la cagas a palos en TV. Les juro por mi vida que yo nunca le levanté la mano a una mujer. Yo no soy así. Y estoy harto de pelear contra una situación que no aguanto más", añade.

Y, con los ojos llenos de lágrimas, finaliza: "Estoy viviendo un infierno. Le pido paz, por mi hija, por lo que sea, yo ya no aguanto más".

Se filtró un tremendo audio que Ricky Diotto le envió a María Fernanda Callejón

Hace unos días explotó una guerra feroz entre María Fernanda Callejón y su ex pareja, Ricky Diotto. "He vivido situaciones de violencia verbal", afirmó la actriz en diálogo con Infobae, lo que desató un verdadero escándalo.

Este martes en Socios del espectáculo (El Trece) dieron a conocer un audio contundente que el odontólogo le envió a su ex luego de la nota a dicho portal.

“Lo que hiciste de salir a decir todo lo que dijiste de mí es una barbaridad. Porque yo todas las cosas que hicimos las consulté con vos. Me desviví por vos”, asegura Diotto en esa grabación.

“En 12 años no te pedí que trabajaras, te pedí que estuvieras tranquila en casa. Te di una vida de millonaria. Hoy andás en una camioneta que es mía, vivís en una casa que es mía. No sé cómo te da la cara para decir las cosas que dijiste”, continúa.

En otra parte del audio, Diotto hace referencia a los dichos de Callejón en Infobae. “Me desviví por vos y por nuestra familia, dejé de lado mi sueño de ser músico y de ser un cantante para trabajar de sol a sol y que estés tranquila y venís a decir que te traté como un mueble. Sos una sinvergüenza”.

“Si quedaba un poquito de resquemor de no vender la casa -por Giovanna no por vos-, después de esto voy con los tapones de punta, a vender la casa y la camioneta y que devuelvas todo lo que me corresponde porque sos una sinvergüenza”, insiste en el mensaje de voz.

“Pasale el audio a los medios o a quien quieras. Y te pido una última cosa: no hables más de mí, porque vos y yo tenemos muchos secretos y sabés muy bien de lo que te estoy hablando. Tomalo como una amenaza. Si volvés a hablar de mí en los medios, me voy a encargar de que todo el mundo se entere realmente de quién sos”, afirma.

Y por último, dice: “A mí no me rompas más los hue..., hablá de tu carrera, del negro ese con el que salís, de cómo cogés con el negro, de si el negro tiene la pija grande o la pija chica. Te lo pedí de 100 maneras que no hablaras más de mí”.