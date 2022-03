El video vintage de Jorge Rial disfrazado de mujer junto a su ex que se volvió viral

"A mi casa fue con un Fiat 600, con Silvia D´Auro. Tengo una foto de él en calzoncillos y tengo un video de Rial disfrazado de mujer en mi casa. Ya te digo, compartió mucho...", contó Estelita sobre las imágenes.

Rial y Silvia estuvieron juntos durante 11 años y adoptaron a Morena y Rocío. La relación se terminó en medio de un escándalo y D´Auro se fue a vivir al sur, nunca más tuvo contacto con sus hijas, incluso Morena quiso hacerle un juicio por abandono de persona.

Jorge Rial compartió un nostálgico posteo tras su separación de Romina Pereiro

Hace unos días, y tras varias versiones, Jorge Rial finalmente confirmó que se separó de Romina Pereiro.

Ni bien anunció la noticia se vio envuelto en rumores de romance con Alejandra Quevedo, que ella negó quebrada en llanto, y él también desmintió de forma contundente.

Y ahora, en medio de sus fuertes cruces con Marcela Tauro, Nazarena Vélez y Amalia Granata, el periodista sorprendió con un nostálgico y romántico posteo.

A través de sus stories de Instagram, Rial compartió la letra (en español) del tema Stand By Me, de Ben E. King, en el que una persona le pide a otra que por favor no la deje.

"Me gustó y quise compartirlo", señaló el ex conductor de Intrusos.