El gesto de Jorge Rial con Romina Pereiro ante su internación de urgencia

Romina rompió el silencio para pedir respeto y reveló que uno de sus hijas leyó todo y eso la tenía muy mal. Quizás por este mal trago, la nutricionista debió ser internada y Jorge Rial decidió acompañarla y no dejarla sola. El periodista la acompaña en este momento en la clínica esperando que se estabilice.

"Ingresó a Los Arcos muy asustada, muy nerviosa. Romina no estaba del todo bien y estaba pasando unos días muy difíciles", dijo Guido Záffora en el programa Es por ahí, América.

Romina Pereiro habló de la separación de Jorge Rial

La nutricionista Romina Pereiro habló por primera vez de la separación del periodista Jorge Rial. “Bueno, tengo que preguntarte por la separación, además porque Rial lo confirmó en ‘Argenzuela’. ¿Te molestó un poquito que él lo haya confirmado, lo habían consensuado que se iba a hacer públicamente?”, indagó la notera del programa.

A lo que Romina evitó dar detalles del tema: “Mirá, los quiero un montón a Rodri y a Adrián… bailé con ellos el vals en mi casamiento, ¿entendés? No me siento cómoda hablando de nada que tenga que ver con lo privado".

"Sé que soy familiar de una persona pública, muy pública. Yo trato de acompañar desde el lado que puedo. Sé que también un poco soy pública y quieren saber, pero no quiero hablar de eso porque me siento incómoda y no me sale”, cerró la nutricionista.