El video viral del reto del Kun Agüero a su hijo Benjamín

Al niño, de 12 años de edad, no le fue bien en matemáticas y el Kun contó como lo retó: “Le dije ‘¿qué pasa Ben con matemática? Porque empezamos como el avión uff… pero se está cayendo el avión’”.

“Me dice bien sincero ‘ No pá… la verdad que me la pase boludeando en la materia y ahora me concentro y la saco”, le dijo el niño dejándolo perplejo.

Entonces, el jugador reaccionó: “Yo le llegaba a responder eso a mi viejo y sabes el boleo en el o… que me daba. Y vos me dijiste eso ¿y qué te voy a decir? Bueno dale, vamos para adelante. Metele”.

El nieto de Diego Maradona le contestó con sinceridad: “Bueno pero si te hubiera tenido cara a cara no te lo podría haber dicho así, ni en pedo pá”.

El Kun Agüero mostró cómo es por dentro su imponente empresa

Tras su obligado retiro del fútbol profesional por sus problemas de salud hace apenas unos meses atrás, el Kun Agüero no se quedó quieto y puso en marcha un mega emprendimiento donde conjugó su pasión por el deporte y el gaming. Así, invirtió a lo grande y puso toda su energía en Krü, su empresa dedicada al mundo de los esport: los deportes electrónicos.

Presentada Krü con palabras del propio el ex futbolista desde su página oficial, como una empresa que aspira a "formar una familia de trabajo apasionada por los videojuegos, no solo con nuestros jugadores y creadores de contenidos, sino con todo el staff y la comunidad que construiremos", asegura que se suman "A la escena de los esports con nuestra impronta. No sólo desde lo profesional, deportivo y comercial sino también en desestigmatizar la visión socio-cultural que se suele tener en relación a los videojuegos".

El Kun se convirtió de un proyecto en un hecho concreto, donde incluso su hijo Benjamín Agüero estuvo junto a él viendo la concreción de esta mega empresa 2.0.

Así, en las últimas horas Sergio Kun Agüero compartió desde su cuenta oficial de Instagram cómo quedaron las oficinas, en las que pasará muchas horas de aquí en mas. Con modernísimas aperturas de puertas vía tarjetas magnéticas, el ex futbolista hizo un pequeño city tour por la empresa mostrando las distintas oficinas y cuartos especialmente equipados con todo lo necesario para las competencias deportivo electrónicas.