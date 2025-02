El video de Wanda Nara en la clínica acompañando a L-Gante en su cirugía: los detalles

Así lo reflejó el programa Puro Show (El Trece), que estuvo presente al momento de la llegada de la mediática. “Viniste a acompañar a L-Gante, viniste sola, ¿estas bien?", fue la consulta del cronista Walter Leiva a la salida de Nara a bordo de su camioneta quien optó por responder cortante: “Sí, estoy bien”, mientras sacaba el automóvil del estacionamiento.

De acuerdo a la información del notero del ciclo del Trece la intervención quirúrgica donde hicieron un reemplazo de clavícula fue a primera hora de este viernes. “A las 9 de la mañana lo buscaron de la sala donde está alojado L-Gante en el segundo piso de esta clínica rumbo al quirófano y a las 10 llegaba ella”, reveló Walter Leiva.

Vale recordar que Elián Valenzuela se rompió la clavícula días atrás cuando se accidentó mientras manejaba imprudentemente un cuatriciclo en Pinamar, durante sus vacaciones junto a Nara y sus hijos.

Wanda Nara regresó al país en medio de la escandalosa denuncia contra Icardi y fue letal

A última hora de este jueves, Wanda Nara regresó al país tras su estadía en Turquía, a donde viajó el sábado pasado para recibir el cuestionado premio a la Mujer del año de los premios Best of Europe Awards la misma noche que su ex, Mauro Icardi era ovacionado por los hinchas en el partido del Galatasaray contra el Fenerbahce, junto a la China Suárez.

La rubia aterrizó cerca de las 22.30 hs en el Aeropuerto de Ezeiza sin la compañía de su asistente Kennys Palacios y una hora después, tras recoger su equipaje, se la pudo ver dirigiéndose hasta el auto que había dejado en el estacionamiento.

Por estas horas, Nara deberá decidir qué hará con la orden judicial que la insta a entregar a sus hijas a su padre, Mauro Icardi, que todavía está en Estambul junto a Eugenia Suárez.

No obstante, en las declaraciones que hizo a los medios que la esperaban en el aeropuerto, Wanda aseguró que desde que surgió la denuncia del colegio de su hijo contra Icardi, ella cortó todo tipo de comunicación con su ex.

