El Wandi rompió el silencio con Jorge Rial y reveló por qué ingresó a la casa de Gran Hermano

"Yo ingreso a los recitales y conciertos de una manera muy fácil, me es fácil entrar porque hablo con las personas ahí y me hago pasar por gente que labura ahí. Siempre sin molestar a nadie y sin enfocarle la cara, para que no tengan problemas con su laburo. Mi vida no es esa, yo creo contenido para que la gente se divierta", comenzó.

"¿Por qué entré a la casa? , dijo y se respondió: "Fui a ver a unos amigos a jugar al fútbol ahí al lado de la casa de Gran Hermano, que me enteré en ese momento que era ahí, y dije 'bueno, es mi momento' y probé. No me costó nada entrar".

"En el momento sentí que me tenía que tirar a la pileta, yo me animo, pero el tema son los problemas después. Nadie me fue a buscar ni nada. Llegué a mi casa, edité y subí el video.", continuó.

"Lo que estás contando son delitos. Violación de un domicilio es un delito penal", le dijo Paulo Kablan. "Mi objetivo en esto es alegar a la gente. La gente no la está pasando bien en ningún lado y me llegan mensajes diciéndome que les saco una sonrisa. Hago entretenimiento, no le hago mal a nadie", aseguró El Wandi.

Sin embargo, este martes en LAM (América TV), Ángel de Brito reveló que el influencer tendrá que ir a tribunales y afrontar las consecuencias de sus actos. "Cometió un delito, que es invasión a la propiedad privada. Por eso, lo demandaron en la fiscalía de Martínez. Así que ahora El Wandi tiene que enfrentar una demanda civil y penal", cerró.

El Wandi, el tiktoker que se metió a la casa de Gran Hermano 2022, pidió una fortuna para ir a Intrusos

Tremendo revuelo se armó en la noche del lunes cuando un desconocido logró meterse en los estudios de Telefe, en Martínez, y llegó a hasta una parte de la casa de Gran Hermano 2022 desde donde les arrojó una remera que decía El Wandi.

Con el correr de las horas se supo que se trataba de un tiktoker, El Wandi, que acostumbra hacer este tipo de "gracias", para luego compartirlas desde sus redes sociales.

Así las cosas, desde Intrusos, el periodista Pablo Layus contó este martes en el ciclo de América TV que, ante tal escándalo, lo invitaron al programa para que cuente cómo consiguió sortear la seguridad de Telefe y la producción de Gran Hermano, así como también para conocerlo.

Embed

Pero el muchacho, lejos de aprovechar la oportunidad de mostrarse y darse a conocer mediáticamente, pidió $100 mil pesos para dar una entrevista. Como era de esperar, la producción de Intrusos le explicó que no paga por notas y se terminó la negociación.