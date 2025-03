Elba Marcovecchio reaccionó con todo ante el intento de seducción de Mauro Icardi: "Me sentí..."

Sobre cómo se puede comprobar una infidelidad de una las partes, Elba Marcovecchio explicó: "Conversaciones, testigos, en este caso se han dado testimonios casi en vivo como la esposa de Keita (Baldé) en su momento lo dijo que había estado esta infidelidad. También está la misma de Elian, reconocida".

Y sobre el inicio del vínculo de Icardi con la China Suárez, su abogada expresó: "Mauro siempre la negó (infidelidad a Nara), eso será una cuestión de prueba de Wanda".

"En Italia no influye en la liquidación de bienes conyugal en lo que sí afecta y mucho en lo que podría denominarse una compensación económica", afirmó sobre las consecuencias económicas que tiene el adulterio.

Y el conductor le preguntó directo sobre las versiones de que Icardi se le "habría tirado" a una de sus abogadas, que podía ser ella o Lara Piro, Elba Marcovecchio exclamó firme: “¡No, es mentira!”.

"Me gustaba para vos. Imagínate que te pones de novia con Icardi ahora, a vos que no te faltan quilombos”, le dijo entre risas Ángel de Brito. Y la abogada explicó: “No. Yo igual me sentí absolutamente agraviada porque a mí me acusaron de todo menos de atorranta. Me faltaba esto”.

“Que me acusaran de atorranta hubiera sido más divertido en la vida”, agregó después con humor. Y dejó en claro que nunca existió esa situación: "No se tiró a ninguna. Está mal que me ría, pero vos sabés que yo tengo un humor negro tremendo. Y que me río de cosas en los peores momentos. Pero bueno, el humor nos salva".

"Lo de Guadalupe (Guerrero) ya estaba charlado, no es que se bajó en este momento", cerró sobre el alejamiento de su colega de la defensa del futbolista.

"¿Me parece a mí o los que me trataban de mentiroso en el divorcio desaparecieron o no saben como dar vuelta las mentiras dichas hace una semana?", comenzó diciendo el jugador.

"¿Me parece a mi o los que decían que lo hacía en Italia porque no me quería divorciar se quedaron sin argumentos? ¿Me parece a mi o los que reciben data falsa, como siempre, no saben donde meterse después de inventar tanto?", siguió. Mauro Icardi celebró que el divorcio en Italia es un hecho. "Ya es todo oficial y con sentencia en mano!!", remarcó.

Aunque no dijo a quién se refería, el jugador apuntó a "los mitómanos" y precisó que decidió esperar para poder pronunciarse sobre la sentencia. "Quería esperar en silencio unos días para exponer como siempre a los mitómanos.. como dije hace unas semanas, 'el circo sigue mientras haya quien aplaude a los payasos'", añadió.

En la última parte de su descargo, Mauro advierte que está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. "Voy a pelear hasta el último momento para sacarle las caretas a todos los que son cómplices y están dañando a mis hijas. Como dije el primer día..... Voy por todo y contra todos con la cabeza bien alta de hacer las cosas bien. Que se haga justicia", finalizó.