Elba Marcovecchio reveló el motivo que complicó a Jorge Lanata y por qué festejó los 15 de su hija

Y dejó en claro: "Hoy no se va hacer el traslado con fiebre y me parece bien. Cuando estás en terapia es un día a día y tenés grabada la palabra paciencia. El traslado sería avanzar un paso. En la clínica hace otras cosas".

La abogada contó además cómo vivió el festejo de 15 años de su hija Allegra: "Fue muy emotivo, soy difícil para llorar y lloramos todos mucho. Que llegue a los 15 no lo podía creer".

"Fue difícil vivirlo sin Jorge, de hecho el lugar donde lo hicimos lo eligió Allegra con Jorge, es muy compinche con Jorge, Valen también, pero Allegra más", dijo sobre el particular momento que vive por la salud de su marido.

Y sobre las críticas que recibió por hacer el festejo con Jorge Lanata internado, Elba Marcovecchio reconoció: "Barajamos la posibilidad de traspasarlo o suspenderlo y después decíamos para cuándo. Yo era más proclive a suspenderlo".

"Pero después pensé cómo Jorge postergó festejar su cumpleaños hasta que la mamá mejorara y como lo marcó a no querer festejar su cumpleaños. Tengo clarísimo que eso no hubiera querido para Allegra", argumentó su decisión. Y cerró: "Es mi hija y todos me dijeron que piense en ella y fui para adelante".

La inesperada respuesta de Elba Marcovecchio sobre los videos en el departamento de Jorge Lanata

A cinco meses de la internación de Jorge Lanata, Elba Marcovecchio volvió a hablar sobre el estado de salud del periodista y se refirió a los escandalosos videos en los que aparece, captados por una cámara de seguridad en la casa del comunicador.

En nota con DDM, América Tv, uno de los panelistas le preguntó por los videos y la abogada afirmó de forma contundente: “Yo estaba en mi casa. Esos videos, en un lugar normal, ni tendrían que haber trascendido”.

“Yo estoy en mi casa y no hay nada que yo tenga que estar explicando”, remarcó Marcovecchio. Además, agregó con humor: "Estoy en mi casa y en pantuflas, porque si por lo menos voy a hacer una cámara me pongo los stilettos”.

Después, sobre el conflicto que emergió con las hijas de Lanata, sostuvo: “En relación a innecesarias explicaciones que tuve que dar, las di en el expediente, hice un listado de cada una de las cosas y en relación al inventario no te voy a contestar absolutamente nada porque es una cuestión del expediente”.

Más adelante, también le preguntaron cómo cree que reaccionará Lanata cuando se entere del conflicto con sus hijas, Lola y Bárbara. “Es mucha futurología, pero a los hombres no les gustan los problemas y, aunque vos no lo creas, a mí tampoco me gustan los problemas, a mí me pagan para solucionar problemas”, respondió.