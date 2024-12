Elba Marcovecchio dio detalles de la Navidad más dura y triste que pasó con Jorge Lanata internado

"Una Navidad un poquito diferente. Jorge está estable pero es imposible no extrañarlo en casa", indicó la abogada visiblemente afectada por el largo tiempo de internación que lleva el conductor.

Y contó que visitó en el hospital a su marido durante el día de Navidad: "El 24 estuve toda la mañana con él, es triste. El 25 almorzamos acá y mis hijos se fueron con mis hermanos y mi mamá a La Plata, fue raro".

Y remarcó: "Nunca había pasado la Navidad sin mis hijos. Pero bueno, es esta cuestión de dividirse que es difícil, desde bebés estuvieron conmigo".

"Lo único que me importa es que Jorge vuelva a casa. No voy a hablar nada ni de Bárbara, Lola, ni de las madres, no tengo nada que hablar", finalizó Elba Marcovecchio evitando referirse al conflicto con las hijas y las ex esposas de Jorge Lanata.

Ángel de Brito reveló el preocupante estado de salud de Jorge Lanata: "Está sostenido por..."

A pesar de que las enormes internas familiares parecieran haberse aquietado, lo cierto es que Jorge Lanata continúa internado en la terapia intensiva del Hospital Italiano desde hace más de seis meses, y las buenas noticias aún no llegan. Así lo aseguró por estas horas su colega Ángel de Brito, quien fue completamente sincero.

“Si les tengo que decir la verdad… está mal. Está sostenido por las máquinas hace mucho tiempo, no tiene ningún tipo de evolución positiva”, explicó Ángel desde su programa de streaming en Bondi.

Al tiempo que disparó sin filtro: “Por más que digan cualquier estupidez los que hablan y no quiero puntualizar en cosas que escuché, pero Lanata está mal, es obvio y no sé por qué siguen negando esa situación. Si puedo entender la esperanza de las hijas, de Elba, pero todos los demás que están hablando, como los periodistas y amigos dicen estupideces”.

Fue allí que detalló sin pelos en la lengua el actual estado de salud del conductor de Lanata sin filtro. “Lanata está mal, está conectado a las máquinas y sino las tuviera se muere, es así de sencillo. Es duro decirlo, pero es lo que pasa y él lo estaría diciendo de otro si fuera así porque era su forma de comunicar”, explicó.

“Están esperando un milagro que no llega y todo empeora porque ya son más de seis meses, desde el 14 de junio, de terapia intensiva, de conexión, desconexión, intubar… es un desgaste para el cuerpo tremendo”, concluyó lacónico el periodista de América.