Eliana Guercio fue operada tras su fractura en el tobillo y contó cómo se encuentra

En medio de los rumores, se especuló que la operación de Eliana se había suspendido, por lo que ella salió a desmentirlo a través de su cuenta de X y señaló: "Por el amor de Dios. Misterio nada. No se suspendió la operación. La cirugía se realizó en el día de ayer (lunes 1 de mayo)".

"Fue exitosa, estuve en manos excelsas. Estuvo a cargo del Dr. Guillermo Gotter, a quien le estamos inmensamente agradecidos. Agradezco también al Dr. Jorge Batista", aclaró Eliana.

Eliana Guercio

Escandaloso cruce entre Eliana Guercio y Ceferino Reato en Gran Hermano: "No sos un monjita"

Este lunes por la noche se produjo uno de los más ásperos cruces en el debate de Gran Hermano, Telefe, entre dos de sus analistas: Eliana Guercio y Ceferino Reato.

Lo cierto es que mientras debatían sobre el juego de Coti Romero dentro del reality, donde Guercio y Laura Ubfal cuestionaban el juego de la correntina acercándose a los hombres de la casa para romper los grupos, Reato las llamó "misóginas" lo que desató la ira de la mujer de Chiquito Romero.

“No te te voy a permitir que me vuelvas a faltar el respeto nunca más tratándome de misógina”, disparó furiosa. “Pero sos misógina, ese es el problema; no es falta de respeto, es una descripción”, respondió calmo el analista.

“No, no lo soy. No te lo voy a permitir. No te conozco para nada. Es la primera vez que te veo en mi vida acá, y no te voy a permitir que te pongas en la atribución de faltarme el respeto”, insistió Eliana Guercio desencajada. Pero Reato reaccionó picante: “Sos misógina. Odiás a las mujeres, Nada más. Y no te pongas como monjita que vos decís cosas terribles de mí y yo lo tomo como es”.