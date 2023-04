Eloy Rivera recibió el alta y lanzó fuertes declaraciones tras ser acusado de intentar asesinar a su ex: "Ella está re loca"

En diálogo con PrimiciasYa, Juan Carlos, el papá de Eloy, detalló cómo sigue la salud del joven. "Le dieron el alta ayer a la tarde en el Hospital Fernández. Lo trasladaron a una comisaría y ahora a la alcandía en al calle Suipacha, cerca del Obelisco, mientras espera que se terminen los procedimientos administrativos".

Además, indicó que su hijo tiene que establecer cuál será su estrategia legal. "Si va a declarar o no eso lo va a definir con su abogado, el estudio del dr. Martín Francolino", indicó.

Por su parte, en comunicación con PrimiciasYa, Eloy manifestó su mirada sobre los hechos. "Yo soy inocente y no intenté matar a mi ex. Ella está re loca y era ella la que me quería matar", enfatizó.

Por último, Juan Carlos expresó que estaba algo preocupado porque su hijo no estaba tomando la medicación que le recetaron en el Hospital. "Desde que se fue del Hospital no recibió ningún tipo de medicación para ni dolor ni psiquiátrica", finalizó.

eloy rivera 1.jpg

La palabra de Eloy Rivera luego de ser apuñalado y detenido tras intentar agredir a su ex: "Mi pulmón es lo más complicado"

Eloy Rivera, exparticipante de Gran Hermano 2015, intentó atacar a su expareja, Thalia Di Mario, cuando ella estaba con su actual novio, Franco Coronel, y fue apuñalado por el hombre.

Rivera, quien cuenta con antecedentes por violencia de género, está internado, en delicado estado, con custodia policial. Coronel, también está detenido. Tanto Eloy como Franco fueron acusados por el delito de tentativa de homicidio, una causa que instruye el juez Martín Peluso, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 9.

En diálogo exclusivo con PrimiciasYa, Eloy aclaró qué sucedió y cómo se encuentra: "Te resumo lo que pasó más o menos. Yo estaba, había ido a visitar a mi mejor amiga que es Dafne, ahí en la calle de Dorrego, y cuando toco la puerta sale Thalía, mi ex pareja, me dice ir a hablar con ella y fuimos a media cuadra. Nos sentamos en la vereda a charlar, estuvimos charlando 15 minutos y en un momento aparece este pibe Franco Coronel, que era un ex mejor amigo mío, con un cuchillo me dice 'dame todo, dame todo, vamos a pelear, vamos a pelear'. Yo en ese momento dije seguramente Dalía me vendió porque estábamos los dos sentados y apareció este pibe", comenzó diciendo.

"Mi ex ya me había dicho que me quería matar seguramente, habrá ofrecido plata al chico este para que esto pase. Cuando pasa esto yo a este chabón ya lo había cagado a palo un par de veces entonces me quedo en cuero y le digo: bueno, listo, dale, tira el cuchillo, vamos a pelearle, pero no tira el cuchillo. Se me avalancha y me empieza a apuñalar. Me comí un par de apuñalados en el cuello, en el tórax, en el pulmón. Me cortó la oreja, bueno los brazos tengo varios cortes y, en un momento del forcejeo, yo logro sacar el cuchillo", relató.

"Me cortó un poco las manos, las palmas. Le saco el cuchillo. También se mete un seguridad que estaba ahí. Yo, todo ensangrentado, para que no se escape, lo corro con el cuchillo en la mano, en cuero, ya casi que me desmayaba, le digo a la policía, 'policía, policía, ayúdenme...' y aparecen dos patrulleros y un patrullero le digo: 'enciérrenlo al rubio'. Lo encierran a un patrullero, Yo casi desmayándome, llaman a una ambulancia, me entuban, me meten en una camilla y me traen acá al hospital Juan Fernández, que estoy acá ahora rehabilitándome", añadió sobre el tremendo momento que se vivió.

Sobre su estado de salud, indicó: "Mi situación, bueno, al principio era complicada, no lo sabía bien por el tema que el pulmón estaba perforado y ahora están viendo en un par de tomografías. Están viendo cómo evoluciona mi pulmón que es lo más complicado. Eso es todo. Espero que se sepa la verdad porque sé está comentando todo lo contrario, están diciendo que yo soy el que tenía el cuchillo, y la verdad yo la quise y es toda mentira lo que se dice. Es toda una mentira de ellos y ahora con las cámaras de seguridad se va a dar toda la verdad".