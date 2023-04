El papá de Eloy Rivera habló sobre la delicada salud de su hijo tras ser acuchillado: "El verdadero problema de él son sus adicciones"

En esa oportunidad, también dijo que sabía “tratar a una mujer”: “Sé sobre la psicología femenina. Nunca les digas tus verdaderas intenciones. Hay que hacerse el boludo. ‘Quiero ser buena onda, me gusta pasar tiempo con vos’”, señaló, y tiempo después fue noticia por las gravísimas denuncias que recibió por violencia de género.

Una de las últimas se la hizo su exnovia, a quien intentó atacar el viernes pasado, en Palermo. El ex GH rompió la perimetral que le impedía acercarse a la joven y quiso agredirla con un cuchillo tipo Tramontina, indicó el informe policial.

Ante esto, la nueva pareja de la chica salió en su defensa y se desató una pelea. Logró quitarle el arma blanca y le realizó cortes a la altura del hombro izquierdo, en la zona derecha del tórax, provocándole una lesión en el pulmón y en la oreja. Minutos después, el SAME se hizo presente en el lugar y trasladó a Rivera al Hospital Fernández, donde se encuentra en estado reservado y detenido.

En las últimas horas, se dijo que su vida corría peligro, pero en diálogo con PrimiciasYa el papá de Eloy, Juan Carlos, aclaró como se encuentra su hijo: "Está desde el viernes a la noche internado en el Hospital Fernández. Yo lo visité sábado y domingo. Él está dolorido porque le dio como seis puntazos en el abdomen. Algo en las manos, algo superficial en el cuello y le tuvieron que coser parte de la oreja izquierda".

"Está triste por todo lo que publicaron los medios dando crédito a la versión que dio la ex, que es mentira. Estoy recopilando información y contactando a un abogado por la causa", añadió.

Por último, remarcó: "El verdadero problema de Eloy son sus adicciones a las sustancias, pero no es un asesino como quiere decir la ex novia. Él tiene que recapacitar después de este hecho tan trágico y cambiar sus juntas".

Quién es Eloy Rivera, el ex Gran Hermano que está detenido por tentativa de homicidio

En la noche del viernes 14 en el barrio de Palermo, Eloy Rivera, exparticipante de la edición 2015 de Gran Hermano y con antecedentes por violencia de género, quedó internadoen el Hospital Fernández en calidad de detenido luego de haber increpado con un cuchillo a su ex pareja y al actual novio de ella, un influencer llamado Franco Coronel.

Tras el ataque, Coronel lo desarmó y lo apuñaló. Así, los dos hombres quedaron detenidos e imputados por el delito de tentativa de homicidio, en la causa que instruye el juez Martín Peluso, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 9.

Rivera ganó notoriedad luego de haber participado en el reality show que se emitió ese año en América TV, en donde tuvo un paso no demasiado extenso, pero previo a eso también había tenido una participación en Combate.

Fuera de la pantalla chica y abocado de lleno a las redes sociales, Eloy arrancó su carrera de influencer y, luego de mudarse a Playa del Carmen, México, fue entrando en la industria del entretenimiento para adultos. Y comenzó a ganarse la vida a través de un sitio web porno en el que publica fotos y videos.

En diálogo con PrimiciasYa, Eloy contaba: "Yo estoy registrado en Onlyfans.com/eloyriverax, que es como un red social porno. La gente para poder seguirte tiene que pagar mensualmente, en mi caso una tarifa de 15 dólares".

"Yo voy subiendo fotos y videos casi todos los días y la gente también me puede hacer pedidos puntuales por privado", detalló.

Por último, decía: "En Estados Unidos hay mucha gente que lo tiene y ahora en Argentina recién esto está empezando. Soy uno de los primeros que me animé y ahora me copian otros. Es algo que te deja mucho dinero y se puede vivir bien. Es como ser un actor porno por internet".

Un tiempo después, volvió a aparecer en los medios por otra dura noticia: había intentado acuchillar a su novia de ese momento. En ese entonces, no se presentó ningún tipo de denuncia y la mujer volvió a vivir a la casa de su madre, aunque el hecho trascendió. “Necesita estar medicado porque las drogas le hicieron mal”, dijo la víctima en aquel momento, a la vez en que decía que no iba a presentar cargos en su contra “porque no quiero más problemas con él”.