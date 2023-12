Emma Vich de Gran Hermano 2023 denunciado por maltrato y "quemar cabelleras"

El cordobés de 31 años está en pareja hace mucho tiempo con un militar y en la red social X se conocieron algunos testimonios de ex clientes de la peluquería que no lo dejaron bien parado.

emma vich gran hermano.jpg

“Es conocido acá en Comodoro Rivadavia por quemar cabelleras y tratar mal a la gente”, expresó una usuaria de la red social X. Y contaron que Emma “habría maltratado a sus clientas, además de haberles quemado el pelo y dejárselos en pausa”.

“Todas fuimos alguna vez las pelo quemado gracias a él”, manifestó otra internauta que no tiene el mejor recuerdo del trabajo del cordobés fanático de la música pop.

“Este chabón es lo peor del mundo y ahora lo veo ahí haciéndose el pan de Dios”, lanzó otra joven muy enojada al verlo sonreír en el reality.

emma vich gran hermano 2.jpg

Quién es Emma Vich

Emma Vich se presentó en Gran Hermano 2023. El cordobés tiene 31 años y está casado con un militar de la fuerza aérea. Su profesión: colorista en una peluquería.

“A mi me parece lindo todo el mundo. Vos me pareces lindo, ella me parece linda... todos me parecen lindos”, dijo el participante en el video de su perfil.

"Vivo en Córdoba capital, estoy casado hace once años con Nico que es militar de Fuerza Aérea. Trabajo en mi peluquería, soy colorista, pero lo que realmente me gusta hacer es música pop", añadió Emma Vich.

Y en cuanto a su forma de ser, el cordobés sentenció: “Voy de frente, no tolero la mentira”.