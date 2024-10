Emmanuel Vich reveló el punto de quiebre en su relación con Nicolás Suar: "Vi cosas feas"

Aunque reconoció sobre la separación de Nico: "Hubo muchas cosas en todo este tiempo... Algún día contaré toda la verdad pero ahora no puedo. Yo la verdad es que lo amo, no se me va el cariño de un día para el otro. Sí fue una suma porque teníamos cosas que ya eran previas, eso de 'te creo, no te creo, demostrame'. Fueron difíciles".

"Hay una cosa puntual... se cruzaron límites. Me desilusionaron muchas cosas cuando salí de la casa. Vi cosas feas, otras que no me cerraron y una en especial... Es algo grave pero no lo quiero hablar ahora porque me estoy tomando un descanso", profundizó con dolor el ex GH.

A lo que Pepe Ochoa le consultó si existieron infidelidades en el medio y Emma consideró con cautela: "Hay cosas que yo siento que son graves. Nosotros convivíamos y él ahora se fue a Córdoba".

Y dejó claro que se juntaría a dialogar con su ex: "Sí me juntaría a charlar porque hay cosas de Nico que me interesan pero hasta ahí. Insisto, hay cosas graves que voy a esperar un poco para contar".

"No me siento aliviado ni tranquilo. Tampoco creo que pueda empezar una vida nueva. Hago lo que puedo, le pongo la mejor onda día a día y quizás me puse egoísta, me quiero poner como prioridad", concluyó el cordobés.

Emma Vich y su novio Nico.jpg

Tomás Piñero enfrentó los rumores de romance con Emma Vich: "Tengo una relación..."

En las redes sociales explotó una bomba. El influencer Sebastián Manzoni, más conocido como La Tía Sebi, reveló que Emma Vich se separó de su novio, Nicolás Suar, y el motivo de la ruptura habría sido un infidelidad.

Según Manzoni, el ex Gran Hermano habría engañado a su pareja con un participante de Survivor Expedición Robinson, Tomás Piñero.

Sin embargo, el integrante del programa que conduce Marley en Telefe compartió un mensaje contundente en sus redes, desmintió el rumor y fue contundente.

"Voy a aclarar esto con un poco más de seriedad porque ya se están yendo al pasto. No estoy en una relación con Emma y no soy gay. Obviamente, esto es un invento… Las ganas que tienen", expresó.

Emma también desmintió ese rumor. "Estoy pasando un mal momento. No estoy con Tomás ni es motivo de mi separación. Espero esta vez un poco de respeto. Gracias", dijo el ex Gran Hermano.