Emmanuel Vich se refirió al video de su marido a los besos con Tomasito Süller: "Estaban..."

Ahora, en diálogo con este portal, Emma se refirió a las imágenes de su pareja con el mediático. "Fue nada que ver. Fue lo que vieron. Estaban sacándose una selfie", aseguró el peluquero.

"Lo que pasa, pasa. No siento que tenga que ser prioridad hablar de mi relación con mi marido o de la relación que tenga con otras personas. Creo que es muy íntimo tener que hablar con eso", agregó.

Y remarcó: "Me parece muy del pasado tener que decir 'tenemos una relación abierta' o 'tenemos una relación cerrada'. Creo que ni siquiera debería hablar ni yo ni nadie de eso. Es vintage tener que dar explicaciones de una infidelidad. Creo que todos somos libres de hacer lo que queremos".

Además, el cordobés contó que evitó ver videos del afuera mientras él estaba en la casa más famosa del país. "Traté de no ver muchas de las cosas. No vi cuando hablaban de mí o cuando hacían clips feos, las obvié, ya está, ya terminó el programa, salí segundo, no da estar revolviendo ahí, ya está, cumplió su función".

Susana Roccasalvo le confesó a Bautista cuál fue su incontenible reacción en la final de Gran Hermano: "Disculpame"

Susana Roccasalvo recibió en el estudio de Implacables, El Nueve, al ganador de Gran Hermano 2023, Bautista Mascia, y Emmanuel Vich, quien quedó en el segundo lugar.

Lo cierto es que la conductora dejó al uruguayo sin palabras al decirle en la cara que quería que gane Emma y cuál fue la reacción que tuvo al ver que él se había consagrado ganador del reality.

"Bauti está para una serie. Miren lo que es, un divino. Lo van a llamar...", dijo el estilista cordobés a puro elogio con su ex compañero de la casa más famosa.

A lo que Susana Roccasalvo contó a pura sinceridad y sin guardase nada: "Chicos, tenemos que cerrar el programa. Bautista, me encantó haberte tenido, felicitaciones. Yo pensé que vos ganabas... (le dijo a Emma)".

Y agregó al instante ante la cara de sorpresa de Bauti: "Vos disculpame. No voy a decir lo que hice en casa cuando lo sacaron pero bueno, es amor".

"¡Contame! ¿Qué hiciste?", le preguntó el uruguayo. Y la conductora comentó cuál fue su incontenible reacción al conocer la decisión del público: "Tiré todo a la mier...".