En el día de su cumpleaños, Facundo Pieres reveló el apodo con el que llama a Zaira Nara en la intimidad

Si bien ambos mantienen un perfil bajo sobre su vida de pareja, cada tanto se dedican tiernos posteos y esta ocasión no podía darse de otra manera. “Feliz cumple negrita”, expresó el polista con una selfie de ambos en el mar.

Esto causó mucha ternura en los fanáticos de la modelo, que no pasaron por el alto el detalle del apodo que utilizó Pieres para referirse a su novia, tal como lo hace en la intimidad.

En otra historia, el polista también compartió un divertido material de Zaira intentando acomodar una bicicleta en una estructura de anclaje, lo cual ella se tomó con humor y replicó en su perfil con la frase: “No nací para este tipo de actividades”.

saludo de Facundo Pieres a Zaira Nara

Se conoció el gesto que Wanda y Zaira Nara tuvieron con su padre tras ser detenido por violencia de género

Hace un par de semanas, Andrés Nara terminó detenido todo un fin de semana luego de una tremenda pelea con su mujer Alicia Barbasola, lo que generó un escándalo mediático de magnitudes. Pero nada se supo, hasta ahora, cuál fue la reacción de sus hijas Wanda y Zaira Nara.

Así las cosas, este martes Barbasola estuvo en el piso de A la tarde (América TV) donde reveló detalladamente cómo fue la discusión y cómo es que terminaron en la comisaría, ella declarando y él detenido durante cuatro días.

Tras admitir que Nara "es de gritar", calificándolo de "imperativo", Alicia se describió a ella misma como "sarcástica", para tratar de explicar cómo llegaron a esta situación en la que hoy se impone entre ellos una restricción que durará varias semanas.

Alicia Barbasola y Karina Mazzocco - Es rela que Zaira y Wanda hablaron con Andrés - captura A la tarde.jpg

“Directamente no vamos a poder vernos. La realidad es que obviamente lo quiero por todo lo que vivimos, sé la clase de persona que es. Esto fue totalmente desafortunado y no tiene que volver a pasar, él lo sabe. Decirte qué va a pasar a futuro no lo sé. Yo estoy enamorada de él y yo sé que él también. Pero sé que tenemos que sanar”, remarcó.

Al tiempo que reveló que Wanda y Zaira Nara se contactaron con ella ni bien el escándalo se hizo público. “Es real que hablaron con él, de hecho con Zaira nos comunicamos a través de mi teléfono. Yo pedí permiso al comisario, y a través de mi teléfono pudo hablar con Zaira”, confió Barbasola.

Y concluyó remarcando que “Zaira acercó a un abogado al lugar, que vino en ese momento para ver cómo estaba todo. Estuvieron presentes, eso es real”, confirmando así que las famosas hijas de Andrés Nara se ocuparon de la libertad de su padre.