En el quinto mes de embarazo, Juariu reveló sus exóticos antojos

Aunque ahora disfruta de la gestación, Juairu mencionó que los primeros meses no fueron fáciles. "Ahora lo estoy llevando re bien, aunque los primeros meses tuve muchas náuseas, mareos, cansancio, la presión baja. ¡Todo lo que te cuentan que la pasa a las embarazadas en los primeros meses de gestación, es real!", recordó.

"La pasé medio de cama, con vómitos a la mañana y muchísimo cansancio. Ahora, que estoy en el quinto mes, mágicamente me empecé a sentir mejor. Lo estoy llevando bien, no estoy incómoda ni me molesta. Lo estoy disfrutando bastante", añadió.

Al finalizar, la influencer indicó que tuvo algunos antojos un tato extraños. "A mí me gusta mucho lo ácido y los escabeches, así que comí mucho eso. También kiwis y frutillas. Es lo que más deseo comer. Los escabeches de pepinillos, palmitos y zanahorias me vuelven loca. Todas esas cosas de ese estilo me gustan mucho", detalló.

juariu interior.jpg

Juariu sorprendió al mostrar su pancita de embarazada por primera vez

Juariu sorprendió todos al mostrar su pancita embarazada por primera vez. La panelista de Cortá por Lozano, experta en analizar el comportamiento de los famosos en internet, compartió la emocionante noticia con sus seguidores en Instagram.

En la publicación, la influencer escribió: "Y digo, wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado?", acompañando sus palabras con una tierna imagen de su pancita. Sus admiradores no tardaron en reaccionar, con buenos deseos para la futura mamá.

Semanas atrás, la panelista reveló la noticia de su embarazo de manera enigmática en el programa conducido por Verónica Lozano en Telefe, dejando boquiabiertos a todos sus compañeros.

image.png

Vicky había guardado la noticia durante los primeros meses porque aún tenía que hacerse algunos chequeos médicos. Cuando todo ya estaba bajo control, la influencer hizo el anuncio y no pudo evitar emocionarse.

La panelista vive un presente hermoso y muy emotivo luego de haber superado un cáncer de mama, por el cual estuvo en tratamiento cuando tenía 29 años. "Fue un sacudón amargo que hoy a la distancia creo que supe sacarle el lado positivo (si es que lo tiene) de lo qué pasó. Y es que se convirtió en mi cable a tierra. Cada vez que me preocupo por alguna boludez me digo: ‘¿Te vas a preocupar por eso, changa?’. Tuviste cáncer”, reflexionó en el pasado al hablar del tema.