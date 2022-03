En medio de aplausos despidieron los restos de Gerardo Rozín hasta el último adiós en Rosario

Así tal como estaba previsto cerca de las 3 de la tarde terminó el velatorio del periodista, desde el que partió el cortejo fúnebre en medio de aplausos, para emprender una caravana hasta su Rosario natal donde descansarán sus restos junto a los de su madre en el Cementerio Israelita de la ciudad santafesina.

De esta manera desde la pantalla de A24, que mantiene la cobertura del triste suceso desde anoche, pudo verse la salida del coche fúnebre con el ataúd de Gerardo Rozín cubierto por la camiseta de Rosario Central, club de fútbol del que era fanático y que le rindió homenaje tras conocerse su fallecimiento.

Desde el Club Atlético Rosario Central lamentamos profundamente el fallecimiento de Gerardo Rozín, un Guerrero de corazón, que siempre supo representarnos de la mejor manera.



Enviamos nuestras condolencias y fuerzas a sus familiares y amigos. pic.twitter.com/BDgL4c3bZ8 — Rosario Central (@RosarioCentral) March 12, 2022

Jésica Cirio sobre la muerte de Gerardo Rozín: "Nunca creí que fuera a pasar..."

La modelo Jésica Cirio, última compañera televisiva de Gerardo Rozín en la conducción de La peña de Morfi (Telefe) antes de darle su último adiós en el velatorio, se expresó a través de las redes sociales. "Tengo el corazón roto… En nuestros últimos encuentros, con todo lo que vos estabas viviendo, igual te tomaste el tiempo de prepararnos para esto. Nunca creí que fuera a pasar, uno siempre tiene esa gota de esperanza… " fueron sus primeras palabras junto a varias postales juntos.

Al tiempo que destacó todo lo que el rosarino le enseñó en materia televisiva: "Me consuela saber que te fuiste en paz y que no me quedan más que palabras de agradecimiento hacia vos por todas esas charlas y consejos que voy a guardar para siempre en mi memoria… una persona que me abrió las puertas a un programa mágico y maravilloso, un grande de la televisión, el que más hizo por la música y se fue demasiado rápido".

Jésica Cirio y Martín Insaurralde velatorio Gerardo Rozín.jpeg Jésica Cirio despidió a Gerardo Rozín primero desde las redes sociales, y luego se hizo presente en el velatorio junto a su marido, Martín Insaurralde. RS Fotos.

Además agregó "Me enseñaste que se puede hacer programas con el corazón! Tan talentoso, profesional y con un sentido común como pocos, marcaste un antes y un después en la televisión y ya nada va a ser lo mismo sin vos… Gracias por confiar en mi, gracias por enseñarme tanto!".

Y finalmente Jésica Cirio se despidió de su amigo Gerardo Rozín en las redes sociales con palabras repletas de amor: "Siempre fuiste simplemente vos: un rosarino fanático de la televisión, que amaba su trabajo, su familia, Fontanarrosa y a su amado rosario central Por siempre en mi corazón te voy a extrañar mucho, cada día. Y lo difícil que va a ser que se prendan las cámaras y vos no estés al lado mío, no lo puedo explicar. Hasta siempre Gerar".