En medio del conflicto con Nicole Neumann, Fabián Cubero publicó nuevas fotos con Indiana y se encendieron las alarmas

insiana y luca 1.jfif

indiana y luca 2.jfif

“Ya se sabe que Indiana está viviendo conmigo y esa es la realidad. Quiere vivir conmigo, que soy su papá porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Simplemente tomó la decisión de venirse a vivir conmigo. Por ahora, hace un tiempo, ya que no ve a la mamá y será un tema que definirá Indi y ella misma verá qué quiere de acá en adelante. La veo contenta y obviamente que si le pasa algo, a mí no me lo demuestra. Ella está bien, contenta y se la ve todo el día sonriente. Disfruta de estar con su hermano, conmigo y se lleva muy bien con Mica Viciconte”, había dicho él.

Nicole, en tanto, dijo: “Son temas delicados y ya hace rato yo tomé esta postura (de no dar declaraciones). Yo no tengo necesidad de aclarar nada. El círculo íntimo y quienes corresponde que se ocupen están con el tema”.

La firme opinión de Mica Viciconte sobre el conflicto que mantienen Fabián Cubero y Nicole Neumann por su hija Indiana

Luego de las declaraciones de Fabián Cubero sobre su hija Indiana, y el conflicto con Nicole Neumann volvió a estar en el centro de la escena. En este marcos, las cámaras de Intrusos fueron a buscar a Mica Viciconte, pareja del ex futbolista, y fue contundente con sus dichos.

Al ser consultada por las declaraciones del padre de su hijo, quien finalmente confirmó lo que todos decían con respecto a la mala relación entre Indiana y su mamá, y además confirmó que vive desde hace meses con Mica y él, la panelista de Ariel en su Salsa fue muy clara.

"No me corresponde a mi, habló Fabi que es el padre, y no tengo más nada que aclarar", comenzó y añadió "lo que dijo, lo dijo, y está bueno aclarar porque se decían millones de cosas".

Embed

Como de costumbre, Mica prefirió evitar hablar de Nicole e, incluso, al ser consultada sobre la maña relación que, según dicen, hay con Manu Urcera, la mamá de Luca aseguró "desconozco, no tengo ni idea y no diría nada que no me corresponda"

Para cerrar, la marplatense dijo: "Tengo excelente relación con las tres nenas, Luca ama estar con sus hermanas y a la hora de unir familias siempre lo voy a hacer. Somos familia y quiero que tengan una linda relación".