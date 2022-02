El único actor que defiende públicamente a Fabián Gianola: "Hay que escuharlo"

"Tengo muy buena relación. Y la última vez que trabajé con él, nunca vi que él tuviera un trato así con nadie. Creo que son situaciones extremadamente complejas, a mí me sorprendió porque no vi nunca nada, he ido a comer con su familia y todo, es muy complicado porque no quiero desmerecer las denuncias que le hicieron”, comentó Diego Ramos.