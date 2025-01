Entre el deber y el querer: Chiara volvió a quebrarse al hablar de Giuliano en Gran Hermano 2024

Y siguió: "Es difícil ir en contra, lo voy a hacer, pero tengo que estar preparada".

Luego, Mancuso recordó cuando ingresó a la casa más famosa del país: "Fue una de las personas, junto con Ulises (Apóstolo) y Jeni (Lauría), con la que más confianza logré".

"Yo no quiero hacer campaña para que se vaya él porque no va con mis valores. También quiero dejarle en claro a la gente que no me estoy tirando para atrás. En el camino voy a tener contradicciones, pero prefiero venir a hablarlas acá y no exponerlas en la casa".

Más adelante, expresó: "Yo hice un trabajo interior para que no me afecte verlos juntos (por Nano y Jenifer). Estoy trabajando todo a full, todo el tiempo, pero evidentemente está doliendo la situación".

"Me hace falta ese cariño que recibía de Nano, no lo encuentro en la casa. Extraño eso", se sinceró.

Embed

Katia entró en crisis en Gran Hermano 2024 y tuvieron que contenerla

Katia La Tana Fenocchio tuvo una discusión feroz con Chiara Mancuso en la casa de Gran Hermano 2024, quebró en llanto y tuvieron que contenerla.

Todo se originó en la cocina. La chica de La Matanza agarró un plato con un canelón de la heladera, pero lo había reservado Chiara unas horas antes.

La morocha no demoró en encarar a La Tana y se armó una fuerte discusión.

"Es canelón es mío!", le planteó Chiara."No sabía, bolu...!", le contestó La Tana. "Tenés que preguntar de quiénes son las cosas!", le remarcó su compañera. "Pensé que ese era el mío!", retrucó la rubia.

Después del cruce en la cocina, Katia terminó indignada en la habitación. "¿Tanto problema con un canelón de m...? Siento que me excluyen... me siento sapo de otro pozo", exclamó, sumamente angustiada.

Finalmente, Petrona Jerez se acercó para intentar consolar a La Tana. "Desde que llegué me tiene en la mirada... es conmigo! No me voy a callar más!", sostuvo la chica de La Matanza, visiblemente incómoda.