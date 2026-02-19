Érica Rivas volvería a Casados con hijos con un proyecto totalmente inesperado que nadie veía venir

Además, sumaron más picante sobre el verdadero conflicto detrás de su salida: "Ahí te das cuenta que, en realidad, el problema era con Guillermo (Francella) capaz o con los guiones".

Casados con hijos

María Elena Fuseneco es, sin dudas, uno de los personajes más icónicos de la sitcom: una mujer culta, sofisticada y profundamente infeliz, que volcaba su frustración en estallidos de furia, sarcasmo filoso y un resentimiento que se volvió marca registrada. Feminista declarada, con lenguaje rebuscado y una rivalidad eterna con Pepe Argento, se ganó el título de “la poeta del resentimiento”.

Su ausencia en el teatro había generado polémica y decepción entre los fans, especialmente luego de que Rivas argumentó diferencias con el guión. Por eso, la posibilidad de verla nuevamente como María Elena, y encima en una historia inédita, revolucionó a los seguidores de la serie.

Si se confirma, el regreso no solo sería inesperado, sino uno de los golpes de nostalgia más fuertes de los últimos años en la televisión argentina.

Embed

Cuál fue la tremenda frase de Érica Rivas sobre su salida de Casados con hijos

En una entrevista realizada en el año 2022, Érica Rivas hizo declaraciones sobre su salida de la versión teatral de Casados con hijos. La actriz lanzó una frase contundente al referirse al motivo por el cual quedó afuera del proyecto teatral.

"Re quería hacerlo. Casi soy la única que estuve siempre feliz con mi personaje y orgullosa también", comentó Rivas en una nota con Filo News y remarcó que su salida tuvo que ver con una decisión por parte de la producción de la obra: "Ellos no quieren que yo esté, ellos me echaron. Yo quiero estar. Para mí es muy importante ocupar ese espacio de representación como mujer y como feminista".

En la nota, la actriz reveló que se enojó mucho cuando se enteró que trascendió en TV un mail que ella envió a los guionistas. "Hubo mucho daño, todavía me sigue doliendo lo que hicieron ellos. Mandar un mail privado a uno de esos programas horribles es feo", recordó.

Rivas indicó que lo que desencadenó su salida fueron los reclamos que ella presentó. "Yo le mandé ese mail a todos hombres. Fue feo. No me lo esperaba. Me dio mucho dolor. Me echaron porque era un dolor de huevo... porque soy un grano en el orto", sentenció.