Ernestina Pais habló de su lucha contra las adicciones y mostró un impactante cambio físico

“Bajé 10 kilos. El tema era la alteración de comida, de sueño… la salud mental. Fueron muchos años que arrastré sin darle bola. Los duelos hay que hacerlos", reconoció en diálogo con Mañanísima (El Trece).

A su vez, Ernestina se sinceró sobre su adicción al trabajo sumado a otros problemas personales, que la llevaron a punto máximo donde necesitó de la ayuda de su familia.

”El doble turno de radio y tele era un montón, y mi familia me hizo dar cuenta, me dijeron ‘tenés que hacer algo, no da para más esto’. Yo empecé a tapar la angustia con el alcohol y ahí empezó el problema”, explicó.

En tanto, luego de la integración, aseguró: “Yo era re calentona y ahora no. No pienso para atrás cosas que no puedo cambiar, solamente puedo hacer un buen futuro si trabajo el presente".

"Es autoayuda. Me ordené con la comida, empecé a ocupar mi día con lo que puedo abarcar, a planificar la semana, a no mentir y consumo cero, no fumo ni tomo alcohol”, afirmó.

La curiosa reacción de Ernestina Pais cuando le consultaron por su internación

Ernestina Pais fue internada en la clínica CEMIC por una fuerte crisis de nervios y en LAM (América) contaron la particular charla que tuvieron con ella durante las últimas horas.

Si bien la noticia se conoció por la tarde, el hecho ocurrió durante la madrugada, momento en que la producción del ciclo televisivo conducido por Ángel de Brito se hizo eco de lo ocurrido.

“Ayer nuevamente terminó internada en el CEMIC, nos llegó la noticia, que hoy ya está publicada en todos lados, pero ayer cuando nos enteramos, tenemos muy buena relación y la llamamos de la producción” , comentó el periodista.

En eso, le dio el pie a una de las productoras para que cuente como fue la llamada y la misma relató: "Cuando la llamamos le comentamos que nos estaba llegando esta información de que estaba internada y Ernestina se reía eufóricamente y me decía que era mentira”.

“Que no estaba internada, que estaba en Uruguay con su emprendimiento y que dejemos de inventarle internaciones y controles de alcoholemia. Que ella estaba muy bien, y que le causaba gracia”, concluyó.